سارة عبد الرحمن تكشف أسباب نجاح مسلسل «ريفو»

قالت سارة عبد الرحمن إن نجاح مسلسل «ريفو» الكبير نتيجة الكثير من العمل على مدار أشهر كثيرة، مضيفة أن تعاون يحيى إسماعيل، مخرج المسلسل، معها وأيضا محمد ناير، مؤلف المسلسل، لخروج الشخصية بهذه الطريقة التي شاهدها الجمهور.

وعن صعوبة الدور فقالت إنها كانت في عدم إعطاء أي أحكام عليها، وخاصة في أدوار الشر لأن شر الشخصية يكون له أبعاد، مؤكدة أن هذه النقطة أصعب شيء لأنها في الأول وفي الآخر بشر ولها أحكام على البني آدمين وعلى الشخصيات التي تلعبها فتحاول أن تفصل تماما في الحكم على أى شخصية شريرة تلعبها.

علامات الاستفهام في شخصية ياسمين رحمي

وعن علامات الاستفهام حول شخصية ياسمين رحمي التي تلعبها سارة في المسلسل، فقالت سارة عبد الرحمن لـ«الوطن»، إن علامات الاستفهام أكثر شيء شدها في المسلسل عندما عُرض عليها السيناريو، وأنها اهتمت بدور ياسمين بسبب علامات الاستفهام، مؤكدة أن شر ياسمين الشخصية التي تلعبها في المسلسل كان بهدف عدة دوافع بداخلها وليس شرا مطلقا، والدوافع وراء الشر كانت أكبر دافع لها لقبول الدور.

شر سارة عبد الرحمن في ريفو

وقالت سارة عبد الرحمن إن شر ياسمين رحمي في المسلسل هو بدافع حماية نفسها فذلك جعلها ترفض فيلم «ريفو» الذي تريد ركين سعد أن تخرجه إلى النور في أحداث المسلسل وذلك بدافع الأمومة لأنها خائفة على ابنها أن يراها وهي شابة تحب رجلا آخر غير والده، وعن البعض الذين رأوه أن الهدف وراء منعها لفيلم ريفو أن يخرج للنور هي خوفا على سمعتها، وذلك نظرا لأن داخل أحداث الفيلم علاقتها بشادي وقالت سارة: «شخصية زي ياسمين مهتمة بالتسويق فخايفة على ابنها وخايفة على سمعتها وسمعة شركتها».