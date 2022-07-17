سارة عبد الرحمن: الجمهور صدق دوري في «ريفو».. وأتمنى يبقى فيه جزء تاني

قالت سارة عبد الرحمن إن أغلب ردود الفعل حول دورها بمسلسل «ريفو» التي استقبلتها كانت من قبيل: «إحنا كرهناكي»، بالإضافة إلى من صدق الدور، موضحة أنها سعيدة للغاية بهذه الردود لأنها تعتبرها نجاحا ومن مكتسبات العمل، لأن عملها كممثلة يكون ناجحا حين يصدق الجمهور ما تؤديه، لذلك ترى أن ردود الفعل حتى الآن رائعة للغاية.

أسباب نجاح مسلسل ريفو

وعن أسباب نجاح المسلسل، قالت سارة لـ«الوطن» إنها تتمثل في الروح الموجودة بين فريق عمل المسلسل والحب الزائد في الكواليس، وأن كل الممثلين يريدون أن يخرجوا أفضل ما لديهم وأفضل ما لدى أصدقائهم، وذلك الحب ساعد في نجاح المسلسل.

دور منصة WATCH IT

أما عن دور منصة WATCH IT المنصة المنتجة للعمل، أوضحت: «WATCH IT هي المنصة اللي بتقدم ريفو ومنحوا فرصة لعمل زي ريفو إنه يخرج للنور وفي الآخر المنصة عند ناس كتير وجماهيريا انتشارها كبير، وده خلى ناس كتير تشوف المسلسل، وأنا كمشاهدة سعيدة إن المسلسل نزل الـ10 حلقات كلهم مرة واحدة، ودي من أكتر الحاجات اللي أنا مبسوطة بيها والناس مبسوطة بيها وأنا من الناس اللي ممكن تخلص مسلسل في يوم».

وعن رأيها في المسلسل كمشاهدة، أكدت سارة أنها أحبت الكثير من الأمور، وأولها تمثيل الكرو بأكمله بالإضافة إلى ركين وأمير وحسن وباقي فريق العمل، وعن أغاني المسلسل، قالت إنها تعيش معها حتى الآن، وأنها أحبت أغنية «أنا نجم»، وتسمعها بشكل يومي، معربة عن أمنيتها أن يتم تصوير جزء ثاني من المسلسل.