ناجي قمحة: خطاب الرئيس السيسي بالقمة العربية الأمريكية للتاريخ

قال أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن مجموعة الزيارات التي استقبلتها الدولة المصرية والجولات المكوكية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل التحضير للقمة العربية الأمريكية، أكدت على وجود تنسيق عربي جيد في كافة المجالات، بما فيها المجالات التي جرى طرحها خلال مجريات القمة.

قمحة: مصر تنادي بتحقيق التكامل والتعاون بين الدول العربية

وأضاف «قمحة»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المحاور التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حضوره للقمة تضمنت آليات مستقبليه من أجل تحقيق ما تنادي به مصر لتحقيق التكامل والتعاون بين الدول العربية كافة.

قمحة: الرئيس أكد على نديه الشراكة

واستطرد: «الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على نديه الشراكة، والدول العربية اتحدت حتى يكون هناك شراكة بحكم التاريخ والمصالح مع أمريكا، لكن في إطار احترام الدول والشعوب وتحديد المصير، وخطاب الرئيس السيسي تحديدا كان خطابا للتاريخ، وحدد المسؤولية الدولية بأن هذا العالم مسؤول عن كل المحاور التي تناولها خطابه».

وأوضح أن الرئيس السيسي قد أكد على ضرورة أن يقف المجتمع الدولي صفا واحدا ضد الأطراف الإقليمية التي توفر الآليات اللازمة لدعم الإرهابيين في المنطقة العربية، سواء عبر الإعلام أو التمويل المالي والتنفيذ على الأرض، حيث أن جميع الأزمات التي تعاني منها الشعوب العربية وتدفع ثمنها سببها عدم حل القضية الفلسطينية.

وتابع: «الكل أجمع في الخطابات أن العرب منفتحين على كافة دول العالم ومعندهاش عداوات مع حد، ويجب احترام قدرات الدول العربية، وفيه مفهوم محدث لمفهوم الأمن القومي العربي، والطرف الأمريكي شريك استراتيجي ووصل ليهم الرسائل بأن الدول العربية قد اجتمعت ولن تتفرق مرة أخرى، ويجمعهم المصالح العربية المشتركة، الأمور بتختلف على الأرض».