وسائل الإعلام الفلسطينية تبرز كلمة الرئيس السيسي في قمة جدة 2022

أبرزت وسائل الإعلام الفلسطينية كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة جدة 2022، كما اهتمت بلقاء الرئيس السيسي مع نظيره الأمريكي جو بايدن والمباحثات الثنائية على هامش القمة حول القضية الفلسطينية.

«وفا»: السيسي يؤكد أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الفلسطينيين

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» عن الرئيس عبدالفتاح السيسي موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية.

وأضافت: «أعرب السيسي، خلال اللقاء الذي عقد مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، على هامش قمة جدة، والتي جمعت قادة مصر، والأردن، والعراق، ودول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة الأمريكية، عن حرص مصر على التعاون مع الولايات المتحدة، لبحث سبل إحياء ودفع عملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية».

كما نقلت الوكالة الرسمية الفلسطينية عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان له أن الرئيس الأمريكي أعرب خلال اللقاء عن التقدير البالغ للإدارة الأمريكية تجاه الجهود المصرية الممتدة لإرساء السلام في المنطقة، إلى جانب دورها الأساسي في التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ومبادرات إعادة إعمار غزة.

وأوضحت «وفا» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب عن ترحيبه بلقاء الرئيس الأمريكي لأول مرة، مؤكدا حرص مصر على تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أهمية دور تلك الشراكة في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتطلع مصر لمزيد من التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مختلف قضايا المنطقة.

«معا»: السيسي أشار إلى أهمية دور الشراكة في تعزيز السلام بمنطقة الشرق الأوسط

وتحت عنوان «الرئيس المصري يبحث مع بايدن سبل إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية»، أوضحت وكالة «معًا» الفلسطينية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال اللقاء الذي جمعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه حرص مصر على تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة، مع الولايات المتحدة.

وأضافت «معا»: «الرئيس السيسي أشار إلى أهمية دور تلك الشراكة في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتطلع مصر لمزيد من التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مختلف قضايا المنطقة».

أما وكالة «سوا» الفلسطينية، فبعنوان «على أساس حل الدولتين.. قمة جدة تؤكد ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية»، نشرت الكلمة الكاملة للرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة جدة 2022.