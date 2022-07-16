اتحاد المصريين بجنوب أفريقيا: لو حرامي ثبتك إدي له اللي معاك وما تفكرش.. هيقتلك

قال محمد سعد، رئيس اتحاد المصريين في جنوب أفريقيا، إن الوضع الأمني في جنوب أفريقيا اشتهر عنه انتشار الجريمة، وهو أحد أسباب سهولة الحصول على الأسلحة النارية بدون ترخيص، ما أدى إلى زيادة عدد معدلات الجرائم في الدولة.

سعد: طبيعة الجريمة في جنوب أفريقيا دائما ما تزداد بها العنف

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن طبيعة الجريمة في جنوب أفريقيا دائما ما تزداد بها العنف، حيث إن المجرمين في جنوب أفريقيا لا يسعون إلى السرقة بقدر سعيهم إلى القتل من أجل السرقة.

سعد: يجب على الضحايا تقديم ما يطلب منهم على يد السارقين بجنوب أفريقيا

واستطرد: «بننوه كل القائمين أو الذين سيأتون إلى جنوب أفريقيا وفي حال تعرضهم للسرقة فعليهم وبدون أي نزاع أو اعتراض أن يقدموا المطلوب منهم للمجرمين في جنوب أفريقيا، لأن المجرم في جنوب أفريقيا مش بيفكر مرتين في أنه يقتل الشخص ولا لأ، حتى لو كان الغرض من السرقة ساعة أو تليفون».

وأوضح أن حالات القتل تحدث في وضح النهار وفي الشوارع والطرقات بجنوب أفريقيا، ويجب على كل المقيمين في جنوب أفريقيا ألا يرتدوا ساعة أو يقتنوا هواتف غالية الثمن حتى لا يتعرضوا للسرقة أو القتل، «نسبة الجريمة بتزيد، وعندنا بعض الإحصائيات الحكومية بتؤكد أن معدلات القتل في جنوب أفريقيا في آخر ربع من 2021 زادت بنسبة 8.9%، ودي زيادة عالية».

وتابع: «العدد الأكثر من القتلي في جنوب أفريقيا هم من النساء، وزاد نسبتهن في القتل لـ4.2% مقارنة بالسنوات الماضية، وفيه تسيب كبير في قطاع الشرطة بجنوب أفريقيا».