أحمد فتحي يكشف تفاصيل لقائه بـ محمد عبده: «نجتمع على الخير والمحبة»

كشف الفنان اليمني أحمد فتحي عن مقابلته لصديقه محمد عبده، خلال الساعات الماضية.

ونشر فتحي، تفاصيل الزيارة خلال منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كنت ليلة البارحة في ضيافة الصديق العزيز والفنان الكبير فنان العرب الأستاذ محمدعبده حيث وصلت إلى اللوبي وكان في استقبالي ولده الجميل بدر وصعدنا سويا إلى الجناح الخاص بوالده في فندق الفورسيزن الذي استقبلني بحفاوة بالغة وكان معه ولده الخلوق عبد الرحمن».

فتحي وعبده يتبادلان الحديث عن الأعمال الجديدة

وأضاف: «تبادلنا الحديث عن الأعمال الفنية الجديدة، واستمعت منه وأسمعته ثم انتقلنا إلى الجناح المخصص لتناول العشاء والاستماع إلى بعض الفقرات الموسيقية والغنائية وبعد ذلك عند اقتراب عقارب الساعة من الثالثة صباحا هممت بالانصراف واستأذنته ولكنه أصر على أن يرافقني حتى أوصلني إلى اللوبي أسفل الفندق ثم ودعته وتمنيت له التوفيق في رحلته القادمة إلى باريس».

أحمد فتحي: أتمنى لعبده التوفيق في حفل باريس

واختتم: «لك الشكر أيها الصديق العزيز والفنان الكبير على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، ونلتقي دائما على الخير والمحبة».

وقدم الفنان أحمد فتحي، خلال شهر رمضان الماضي، أغنية خاصة مع ابنته بلقيس، ويستعد خلال الأيام الجارية لعدد من الحفلات الغنائية في مختلف الدول العربية، ويجهز لعدد من الأغنيات الجديدة التي من المقرر أن يطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.