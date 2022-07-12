أصالة عن دخول محمد عبده موسوعة جينيس بـ«ليلة المعازيم»: صعب يتكرر مثله

حرصت الفنانة أصالة على دعم الفنان محمد عبده، بعد أن نشرت صفحة «روتانا» عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» معلومة دخول الفنان السعودي موسوعه جينيس للأرقام القياسية.

وعلقت أصالة قائلة: «مين متله؟ مين قدّه؟ أستاذنا الّلي صعب يتكرّر متله.. أنّا بغنّي جنبه بخاف، وبكلّ لحظة بحبس دموعي منّ فرحي، منّ فخري، من ذهولي، بصوت بسّ زاد خبرة وجمال.. محمد عبده ما بدّه كلمه تنقال قبل اسمه، لأنّ اسمه فخر العرب فنان العرب ⁧‫محمد عبده».

روتانا تحتفل بدخول محمد عبده موسوعة جينيس

واحتفلت شركة روتانا عبر حساباتها على السوشيال ميديا بدخول الفنان محمد عبده موسوعه جينيس للأرقام القياسية، قائلة: «هل تعلم أن فنان العرب محمد عبده هو أول فنان يحقق رقمًا قياسيًا ويدخل موسوعة جينيس في ليلة المعازيم، من تنظيم روتانا، ورعاية هيئة الترفيه كأول حدث يقدم فيه 5 شخصيات بتقنية الهولوجرام الجديدة في عرض واحد فقط»

حفل محمد عبده

وفي يناير الماضي، أحيا الفنان محمد عبده واحدا من أهم الحفلات الغنائية في تاريخ الأغنية العربية ضمن فعاليات موسم الرياض، تحت عنوان «ليلة المعازيم»، وهو الحفل الذي كرم فيه محمد عبده من قبل هيئة الترفية عن مشواره الفني الكبير، ودخل بهذا الحفل الفنان محمد عبده موسوعة جينس للأرقام القياسية، فحقق الحفل أول حدث في العالم لـ5 شخصيات بتقنية الهولوجرام في عرضٍ واحد لفنان العرب محمد عبده، الذي بدأ أولى اللحظات الطربية بأول مذهب من أغنية «المعازيم» بطريقة فنية هولوجرامية مبهرة كانت نتيجتها حضور خماسي أبهر الجميع.