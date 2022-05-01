ابنة طلال مداح ترد على إساءة محمد عبده لوالدها: عديم الود يظهر ما يخفيه

ردت ابنة الفنان «طلال مداح»، على حلقة الفنان الكبير محمد عبده التي سخر فيها من والدها واتهمه بسرقة لحن أشهر أغانيه الوطنية «وطني الحبيب»، من أغنية يمنية قديم.

محمد عبده يسخر من الأغان الوطنية لطلال مداح وأبو بكر سالم

وقالت «اخلاص طلال مداح»، عبر موقع الرسائل القصيرة تويتر، ردا على رسائل محبي والدها: «عديم الود يظهر ما يخفيه الزمن مهما تحداه».

وكان الفنان السعودي، محمد عبده، أثار جدلا بتصريحاته حول الراحلين كلا من طلال مداح وأبو بكر سالم، إذ اعتبرهما بلا إرث وطني في الفن، وقال إن أغنية «يا بلادي واصلي»، للراحل أبو بكر سالم هي مجرد أغنية لشخص يحرك سيارته المعطوبة.

مع تقديري للفنان الكبير محمد عبده، فأغنية طلال مداح وطني الحبيب وأغتية أبو أصيل يا بلادي واصلي أغاني خالدة محفورة في الذاكرة والوجدان.. وهي إرث وطني عظيم .. العبرة ليست بالعدد .. pic.twitter.com/MLFWB5qmgR — نايفكو NAIF (@naifco) April 27, 2022

محمد عبده: وطني الحبيب مسروقة

وسخر أيضا الفنان محمد عبده من أغنية «وطني الحبيب»، للراحل طلال مداح، مؤكدا أنها مسروقة: «من يحب وطنه عليه أن يقدم له أفضل ما لديه».

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية انفجرت خلال الأيام الماضية بسبب تصريحات محمد عبده، حيث اعتبره البعض أنه يسئ لرمز من رموز الأغنية السعودية ومجدد التراث السعودي.

يذكر أن الفنان محمد عبده من المقرر أن يحيي حفلا غنائيا في مدينة جدة بالسادس من شهر مايو الجاري ضمن فعاليات موسم هيئة الترفيه، كما سيحيي حفلا غنائيا كبيرا في العاصمة الفرنسية باريس منتصف الشهر وهو الحفل المؤجل منذ ما يقارب عامين بسبب ظروف كورونا.