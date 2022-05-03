محمد عبده : حلمى تحقق بالعمل مع محمد ياسين فى مسلسل «المشوار»

خطف الفنان محمد عبده، عضو فريق «بلاك تيما»، الأنظار خلال شهر رمضان المنقضى بمشاركته فى عملين دراميين هما «الاختيار 3» و«المشوار»، حيث جسّد فى ملحمة «الاختيار» شخصية الصحفى الشهيد الحسينى أبوضيف الذى استشهد برصاص جماعة الإخوان الإرهابية خلال فترة حكم محمد مرسى، بينما جسّد فى «المشوار» دور كمال، محامٍ صعيدى، وهو صديق ماهر الذى يلعب دوره الفنان محمد رمضان بحسب الأحداث.

تحدّث «عبده» لـ«الوطن» عن مشاركته فى مسلسل «الاختيار 3» قائلاً: «الترشيح جاء من خلال كاستينج المسلسل، وعلى أثره تم ترشيحى لشخصية الحسينى أبوضيف، وظللت لفترة طويلة أعمل على مذاكرة الشخصية وأسلوبها من خلال بعض الفيديوهات المتاحة له، كما أننى سألت عدداً كبيراً من زملائى الصحفيين لمعرفة معلومات أكثر عن الصحافة والعمل الصحفى فى المظاهرات.

لم أستعن بأسرة الحسينى أبوضيف فى «الاختيار 3» وحاولت التركيز على أبرز صفاته وكان دائماً يقف فى وجه الظلم

ونفى «عبده» تواصله مع أى شخص من أسرة الشهيد قائلاً: «لم أتشرف بالتواصل مع أسرة الحسينى أبوضيف، ولكننى حاولت التركيز على أبرز صفاته، وهى الصدق وعدم الخوف فى سبيل الحق، وكان دائماً يقف فى وجه الظلم حتى ولو مات شهيداً».

وتحدّث محمد عبده عن مشهد الاستشهاد الذى كان مرهقاً فى تصويره لكنه كان ممتعاً جداً فى تنفيذه، بحسب قوله، مؤكداً أن المخرج بيتر ميمى كان يوفر أجواء فى اللوكيشن تساعد على المعايشة والاندماج فى الشخصية.

مسلسل «الاختيار 3» من بطولة ياسر جلال، أحمد عز، أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، خالد الصاوى، عبدالعزيز مخيون، نادية رشاد، محمود البزاوى، هيدى كرم، إيمان العاصى، محمد رياض، صبرى فواز، هشام إسماعيل، محمد العمروسى، دنيا المصرى، عصام السقا، أمير المصرى، وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى.

وعن مشاركته فى مسلسل «المشوار» مع الفنان محمد رمضان، قال «جسّدت دور محامٍ صعيدى يُدعى كمال، وهو صديق مقرَّب لبطل العمل (ماهر) الذى يلعب دوره الفنان محمد رمضان، لا أستطيع أن أصف مدى سعادتى بالعمل مع مخرج كبير وقدير مثل محمد ياسين، وأيضاً الوقوف مع فنان محترم مثل محمد رمضان». وأضاف: «محمد رمضان فنان متعاون جداً فى لوكيشن التصوير، وقد سعدت بالتعاون معه فى هذا العمل، الذى شهد العديد من المفاجآت بحسب أحداثه».