خالد الصاوي يعلن إصابته بفيروس كورونا: سأهزمه شر هزيمة

أعلن الفنان خالد الصاوي إصابته بفيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة التحليل والمسحة التي أجراها إيجابية.

وقال الصاوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أعراض الفيروس بسيطة وأشبه بدور البرد، وسيهزمه في خلال أسبوع واحد على الأكثر، بحسب قوله، مضيفا أنه ملتزم بإجراءات العزل المنزلي لحين تعافيه من كورونا بشكل نهائي.

وتابع: «أدعو دائما وأبدا الجميع للمقاومة، وما زلت متمسكا برأيي وقناعتي، ولذلك سأهزم كورونا شر هزيمة بإذن الله».

الصاوي: سعيد بنجاح مسلسل «الثمانية»

وفي سياق مختلف، أبدى خالد الصاوي سعادة بالغة إزاء الأصداء الإيجابية التي تلقاها عن مسلسله الأخير «الثمانية» المعروض عبر إحدى المنصات الإلكترونية، مشيرا إلي أنها تجربة مختلفة استمتع بها من كل نواحيها، بحسب قوله.

أبطال مسلسل «الثمانية»

ويشارك في بطولة «الثمانية» آسر ياسين، ريم مصطفى، منذر رياحنة، محمود البزاوي، حنان سليمان، محمد علاء وكوكبة من النجوم، من إخراج أحمد مدحت.

وتألق خالد الصاوي بتجسيده لشخصية القيادي الإخواني خيرت الشاطر ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» الذي عرض في دراما رمضان الماضي، وشاركه البطولة كل من ياسر جلال، أحمد عز، أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، هيدي كرم، ميرنا نور الدين، عماد رشاد، خالد زكي، بيومي فؤاد، عبد العزيز مخيون، هشام إسماعيل وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.