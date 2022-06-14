خالد الصاوي ينتهي من تصوير «مغامرات كوكو».. وأغنية الفيلم خلال أيام

أنهى المخرج إسماعيل فاروق، تصوير ديكور منزل دكتور «كامل»، ضمن أحداث فيلمه الجديد «مغامرات كوكو»، بأحد استوديوهات ضواحي منطقة الأهرامات.

أبطال فيلم مغامرات كوكو

الفيلم بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد أسامة «أوس أوس»، نانسي صلاح، مدير تصوير محمد عزمي، إشراف عام هشام رضا وإسلام مارو، منتج فني مجدي نور، إنتاج ميكرز للإنتاج السينمائي للمنتج عمرو طنطاوي، سيناريو وحوار إيهاب ناصر، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

منتج الفيلم: خالد الصاوي عدو لدود لـ«كوكو»

قال فاروق، إنه بدأ تصوير الفيلم منذ شهرين، وتوقف خلالهما ثلاث أسابيع لشهر رمضان، ثم عاد لاستكمال التصوير داخل ديكور مستشفى دكتور «فوزي»، الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، وهو العدو اللدود لـ«كوكو»، والذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد.

وأضاف فاروق: «كان لدي أزمة خلال التصوير، لم تكن بيني وبين نجمين كبار بحجم: بيومي وخالد، ولكن أزمتي الكبرى كانت مع ابطال صعب التواصل معهم سوى بالإشارة والترغيب من خلال الطعام الجاف، نعم الجاف! فهم حيوانات من كل الفصائل بداية من الاسود وحتى الببغاء، فنستطيع القول اننا في ملعب كرة قدم، وهم اللاعبين الاساسيين داخل قصة الفيلم»، ويديرهم من على الخط بيومي وخالد، أما حكم الساحة فهي الفنانة شيرين رضا، نصيرة الحيوانات.

وفي سياق متصل، وجه المنتج عمرو طنطاوي الشكر للفنان حمدي الميرغني على مشاركته بظهور خاص ضمن الأحداث فكان كريزة إضافية للفيلم، ببعض المشاهد مكونا لنفسه خط درامي منفرد.

وأعلن طنطاوي، تحضيره مفاجأة غنائية مع المخرج إسماعيل فاروق، سيتم إعلانها قريبا، لتكون باكورة الدعاية لفيلم «مغامرات كوكو»، قبل طرحه خلال الفترة المقبلة بدور العرض في مصر والوطن العربي.