3 كوارث في 24 ساعة.. زلزال يضرب الإكوادور والمغرب تكافح حرائق الغابات

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة كوارث، منها الزلزال الذي ضرب الإكوادور، دون إعلان سلطات البلاد أي ضحايا أو أضرار، فيما شهد المغرب، حرائق غابات في شمالي البلاد، ما أسفر عن تدمير أكثر من 1000 هكتار في حصيلة مؤقتة، بينما ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، الإكوادور، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال مركز رصد «الزلازل الأوروبي المتوسطي» إن زلزالا بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر ضرب الإكوادور، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

مركز أوروبي: الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا

وأشار المركز الأوروبي، إلى أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا، فيما قال نظام التحذير من موجات المد العاتية الأمريكي، إنه لم يكن هناك تحذير من حدوث «تسونامي» بعد الزلزال.

وفي المغرب، واصلت السلطات، جهود إخماد حرائق الغابات التي اندلعت في أقاليم العرائش ووزان وتطوان تازة، شمال البلاد، والتي دمرت أكثر من 1000 هكتار «1 هكتار = 10000 متر مربع = 2471 فدان» من الغابات في حصيلة مؤقتة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأعلنت السلطات المغربية، مشاركة رجال الإطفاء والجيش في محاولة السيطرة على 4 حرائق عنيفة في مناطق حرجية في شمال البلاد، فيما أشارت السلطات المغربية، إلى إخلاء نحو 500 عائلة بسبب الحرائق.

???????????????????????? Des avions Canadair déployés pour éteindre les feux de forêt dans la région de Larache pic.twitter.com/fTVsMkaBFU — Le360 (@Le360fr) July 14, 2022

الحرائق تؤججها رياح عنيفة

من جانبه، قال مدير المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية فؤاد العسالي، إن الحرائق تؤججها رياح عنيفة، فيما أشارت مصادر من الوقاية المدنية المغربية، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وقوة الرياح ساهمت في المزيد من انتشار الحرائق وتعيق عمليات الإخماد النهائية.

وقال شاهد عيان في اتصال مع شبكة «سكاي نيوز»، إن ألسنة النيران ظلت ملتهبة بسبب ارتفاع درجة الحرارة، التي تجاوزت 47 درجة.

مصادر مغربية تعلن عدم تسجيل خسائر بشرية

وأضافت المصادر المغربية، أنه لم تسجل السلطات خسائر بشرية، موضحة أنه جرى نقل العديد من السكان إلى مناطق آمنة، بعد تضرر مساكنهم، فيما قالت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن قرية صغيرة في منطقة «القصر الكبير» قضت عليها ألسنة اللهب.

حرائق هائلة في المغرب..

اللهم اجعلها بردا وسلاما. pic.twitter.com/ryWh9xI9Bc — مرصد الأقليات المسلمة (@turkistantuzbah) July 14, 2022

وأوضحت مصادر الوقاية المدنية، 4 طائرات «كانادير» و4 طائرات«توربو تراش»، وناقلات صهريجية للتدخل السريع تشارك في الجهود.

وفي اليمن، رصد تقرير حكومي تضرر 449 أسرة نازحة خلال اليومين الماضيين جراء السيول والعواصف التي جرفت خيام وبيوت في محافظة مأرب الواقعة شمالي شرق البلاد، وتوقعت «الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين»ي تقرير، ارتفاع أعداد المتضررين خلال الأيام المقبلة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.