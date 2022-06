استمرار الحرائق في تلال هوليوود الأمريكية.. والاستعانة بطائرات لإخماد النيران

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن الحرائق التي نشبت في تلال هوليوود الشهيرة، ما تزال مستمرة حتى الآن، رغم الجهود المبذولة لمحاولة السيطرة عليها وإطفائها، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

تناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ مساء أمس، مقاطع فيديو تظهر النيران المشتعلة في تلال هوليوود، ووجود طائرات للمساعدة في إخماد النيران، لكن دون جدوى.

A brush fire in the Hollywood Hills of Los Angeles has burned at least 2-acres near AVA Toluca Hills Apartments and near the famous Hollywood Sign. Multiple aircraft with @LAFDAirOps and @LACOFD are assisting with the firefight. No evacuations are in order. : @NBCLA #CoyoteFire pic.twitter.com/fTYiJxFb0n