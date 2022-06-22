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استمرار الحرائق في تلال هوليوود الأمريكية.. والاستعانة بطائرات لإخماد النيران

كتب:

شيماء عادل
08:41 ص | الأربعاء 22 يونيو 2022
استمرار الحرائق في تلال هوليوود

استمرار الحرائق في تلال هوليوود

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن الحرائق التي نشبت في تلال هوليوود الشهيرة، ما تزال مستمرة حتى الآن، رغم الجهود المبذولة لمحاولة السيطرة عليها وإطفائها، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

طائرات تحاول السيطرة على النيران

تناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منذ مساء أمس، مقاطع فيديو تظهر النيران المشتعلة في تلال هوليوود، ووجود طائرات للمساعدة في إخماد النيران، لكن دون جدوى.

إخماد النيران في 4 آلاف متر مربع

كانت وسائل إعلام أمريكية محلية، أعلنت أن النيران انتشرت وامتدت إلى المناطق القريبة من المساكن، وكذلك مباني استوديوهات «Universal» العالمية.

وقدرت السلطات الأمريكية، المساحة التي تم السيطرة على النيران المشتعلة فيها، تجاوزت 4 آلاف متر مربع، موضحة أنه تم إخمادها من خلال استخدام 4 مروحيات.

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