كوارث حول العالم: زلزال وحرائق غابات في جزر ماريانا والبرتغال

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، كوارث عدة، كان من بينها الزلزال، الذي ضرب، جزر ماريانا، دون الإبلاغ عن وقوع خسائر، فيما أصيب 29 شخصا جراء اندلاع حرائق الغابات في البرتغال.

وضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، «جزر ماريانا»، وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي البرتغال، شارك أكثر من 3 آلاف إطفائي وأكثر من 60 طائرة في جهود إخماد حرائق غابات، أسفرت إصابة 29 شخصا، بينهم 12 من عناصر الإطفاء.

وتشهد البلاد، موجة حارة من المقرر أن تزداد سوءًا، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية، غدا الثلاثاء.

الاتحاد الأوروبي: تنشيط برنامج الأسطول الجوي للمساعدة في مكافحة الحرائق

من جانبه، قام «الاتحاد الأوروبي» بتنشيط برنامج الأسطول الجوي للمساعدة في مكافحة الحرائق، الذي يسمح للدول الأعضاء بالاتحاد بتقاسم الموارد لمساعدة البرتغال.

والحرائق مشتعلة في مناطق عدة منذ يوم الخميس الماضي، وأتت على منزلين على الأقل، فيما اندلع نحو 250 حريقا يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وأعلنت الحكومة البرتغالية، حالة الطوارئ على مستوى البلاد، أمس الأحد، فيما ذكرت صحيفة «البيان» الإماراتية، أن حالة الطوارئ، التي أعلنتها الحكومة ليست الأعلى وهي أدنى من حالة الكوارث أو الطوارئ القصوى.

رئيس الوزراء البرتغالي يرجئ زيارته لـ موزمبيق

بدوره، أرجأ رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا خططه لزيارة موزمبيق، في ضوء تنبؤات الطقس التي تشير إلى تفاقم خطير للغاية لـ الحرائق، كما الغى الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا رحلته إلى نيويورك.

وفي إسبانيا، أجلت السلطات، 30 شخصًا من منازلهم كإجراء احترازي، جراء حريق في جنوب غربي البلاد، وأشارت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية، إلى نشر حوالي 115 من رجال الإطفاء تدعمهم المروحيات والطائرات بالقرب من قرية «إل رونكيلو» الإسبانية.