لجنة إيراد النهر: سقوط الأمطار على منابع النيل أقل من معدلاتها

عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتو محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.

متابعة معدلات سقوط الأمطار في منابع النيل وسيناريوهات الفيضان

واستعرض الدكتور عبدالعاطي، خلال الاجتماع، معدلات سقوط الأمطار في منابع النيل، وتبين أن معدلات الأمطار على منابع النيل أقل من المعدل خلال شهر يوليو وحتى تاريخه، كما استعرض الوزير الحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة للفيضان، وموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، وآليات إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة؛ لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الإستخدامات الأخرى وتقليل شكاوى المياه.

كما استعرض حالة المناسيب بالترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على تلبية احتياجات الموسم الزراعي الحالي، وتوفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين.

الاستمرار في رفع درجة الاستعداد

وتابع الموقف المائي الحالي بمختلف المحافظات، وموقف سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا، موجهاً بالاستمرار فى رفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات، والاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكل المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لحالة الري، وضمان جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ النقالي، بما يحقق الإدارة الناجحة للمنظومة المائية.

استعراض حالة المناسيب بالترع والمصارف

يذكر أنه يتم عقد لجنة إيراد النهر بشكل دوري للتعامل بصورة ديناميكية مع إيراد النهر، ومتابعة الموقف المائي بشكل مستمر.