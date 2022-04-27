«الري»: رفع الجاهزية لتوفير الإحتياجات المائية خلال إجازة العيد

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عبد العاطي موقف سير العمل بإدارات الري والصرف والميكانيكا، حيث وجه برفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال إجازة عيد الفطر المبارك وفترة أقصى الإحتياجات.

توفير الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات

كما استعرض موقف أعمال تطهير الترع والمصارف، لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على توفير الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات، بالإضافة لجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لتلبية الإحتياجات المائية للموسم الزراعي المقبل.

وخلال الاجتماع جرى استعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع، حيث وجّه الدكتور عبد العاطى بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، وتم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات.

وجرى عرض المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات، وموقف المؤتمرات والندوات التوعوية التي يتم عقدها بمختلف المحافظات لعرض التجارب الناجحة في الري الحديث، والتي أسهمت في تشجيع المزارعين على هذا التحول في زمام 1350 مليون فدان خلال الفترة الماضية.

متابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث

كما تم متابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية، حيث تم حتى تاريخه تدبير الإعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال 250 كيلومتر، وتم طرح وترسية 247 كيلومتر منها، ونهو تنفيذ 30 كيلومتر حتى تاريخه، وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث، تقدم 21494 منتفعا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم بمساحة إجمالية 17527 فدانا.

ووجّه الدكتور عبد العاطي برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر، مؤكداً استمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.

إزالة 56 ألف مخالفة بمختلف المحافظات

كما تم عرض موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، حيث تم حتى تاريخه إزالة 56 ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة 8.20 مليون متر مربع، حيث وجه الدكتور عبد العاطى لكافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.

واستعرض الدكتور عبد العاطي خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، حيث تم نهو 28% من أعمال المشروع المستهدفة، وتنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين «30 -40%» من المستهدف، كما تم نهو مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ 25%، ونهو مسار المواسير بنسبة 44% ، ويمتد هذا المسار بطول 114 كيلومتر وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر وإنشاء عدد 15 محطة رفع.

وتم عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث تم البدء في تنفيذ المشروع والذي يهدف لتحسين أعمال الري في خمسة محافظات هي «أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة»، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه 588 ألف فدان

كما تم إستعراض موقف مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه 588 ألف فدان بهدف دعم عملية إزالة أو تقليل التلوث في مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين في محيط المصرف بإجمالى 2.40 مليون نسمة تقريبًا بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.

واستعرض الاجتماع المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة فى حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير مستغلة حالياً، لتحديد أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك، من خلال قيام الادارة المركزية للاملاك بعمل معاينات علي الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى استغلالها.

وعرض موقف تطوير الحدائق التابعة للوزارة بالقناطر الخيرية ، حيث إنتهت الوزارة مؤخراً من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية على مساحة 13 فدانا، وحديقة المركز الثقافي بمساحه 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحه 6 أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحه 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمسطح 7 أفدنة، كما أنه جارى دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام 7 أفدنة بالتنسيق بين وزارتي الري والزراعة ومحافظة القليوبية.

واستعرض الاجتماع موقف الأعمال التى تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء، حيث تم الإستلام الإبتدائي خلال العام المالى الحالى لعدد 7 محطات لخدمه زمام 448 ألف فدان وهى محطات «مصرف 7 بكفر الشيخ - الغرق السلطاني ١-٢ بالفيوم - المراشدة بقنا - السلسله بكوم امبو - تروجا وشريشرا بالبحيرة»، كما تم الإستلام الابتدائي لمحطة بحر البقر الرئيسية ومحطة شادر عزام بمحافظة بورسعيد ضمن مشروع نقل مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يوميا، كما أنه يجرى إنشاء محطة اسنا 1 بمحافظة الأقصر، ومحطة جنوب بورسعيد الجديدة بمحافظة بورسعيد، ومحطتى طويسة وبلانه بمحافظة أسوان، ومحطة بنى صالح بمحافظة بنى سويف، ومحطتى تل العمارنه 1-2 ومحطة دير السنقورية بمحافظة المنيا، وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة، كما قامت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتركيب عدد 10 وحدات طوارئ ديزل وكهرباء بموقع الثروة السمكية بوادي مريوط على مصرف غرب النوبارية لحماية جسر محور التعمير ومنطقة غرب الاسكندريه من الغرق.

مجهودات الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف

وتطرق الحضور إلى مجهودات الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، حيث تم الإنتهاء من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام قدره 51.80 ألف فدان من أصل 60 ألف فدان مستهدفة خلال العام المالي الحالى الجاري، كما تم الإنتهاء من إنشاء وتوسيع وتعمـيق المصــارف العــامة المكشـوفة وتنفيذ أعمال صناعية مثل «كبارى - سحارات - حوائط ساندة - أعمال تكاسى بالدبش»، في زمام 8700 فدان، وتنفيذ أعمال نزع حشائش بأطوال أكثر من 28.60 ألف كيلومتر، وتنفيذ أعمال تجريف مصارف بحجم 7.40 مليون متر مكعب، كما يتم تنفيذ أعمال تطوير لمنظومة الرى والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح، والعمل على تأهيل مصانع إنتاج المواسير البلاستيك التابعة للهيئة والمستخدمة فى اعمال الصرف المغطى، وتطوير البرامج المستخدمة فى تصميم مشروعات الصرف.

كما تم إستعراض موقف المشروعات الجارى تنفيذها لحماية الشواطئ المصرية، مثل مشروع حماية كورنيش وشواطئ مدينة الإسكندرية، وحماية قلعة قايتباى وحماية وتدعيم الحائط البحري الأثري بالمنتزة، وحماية منطقة السقالات أمام القوات البحريه بخليج أبى قير، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتي مصب فرع رشيد، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتي غرب مدينة المنصورة الجديدة، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال، ومشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح وكورنيش مرسى مطروح.

وجرى استعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها، حيث تم تنفيذ أعمال مساحية لـ 3000 موقع بمختلف المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمساهمة في المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة سفنكس، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة، محطة الرياح بالزعفرانة، وتنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل، مثل الطرق والمحاور والمونوريل والقطار الكهربائي، والإنتهاء من ثلاث مراحل من أعمال الرفع المساحي لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية، وحصر أملاك عدد من جهات الدولة ومنها أملاك وزارت الرى والنقل والأوقاف، وإنشاء شبكة رصد بالأقمار الصناعية بدقة عالية تصل إلى أقل من 3 سم.

كما تم عرض أنشطة المركز القومي لبحوث المياه والذي حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية، الأمر الذي أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي، وتقدم المركز ليصبح مركزاً دولياً متميزاً في علوم المياه من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة، حيث تم استعراض أبرز الدراسات الجاري تنفيذها من خلال المعاهد البحثية، مثل دراسة تخفيض منسوب المياه بمنطقة ابو مينا الأثرية، دراسة ميكنة قناطر الدلتا، دراسة تكريك مصرفى بحر البقر وبحر حادوس وبحر يوسف، دراسة محطة وادى الصعايدة، دراسة تطوير بحيرة المنزلة، دراسة تنفيذ روبيرات للمصارف، كما تم مؤخرا إعداد منصة رقمية للدورات التدريبية التى يقدمها المركز القومى لبحوث المياه.

الأنشطة التدريبية المتميزة التى يقدمها المركز الإقليمي للتدريب

وتم إستعراض الأنشطة التدريبية المتميزة التى يقدمها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات والذي تم تجديد إعتماده لدى اليونسكو كمركز من الفئة الثانية للتدريب والدراسات المائية فى المناطق القاحلة والشبه قاحلة، وذلك لمدة 8سنوات حتى 2030 ، بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، ويشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتى تعقد سنوياً بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وتناول الاجتماع مجالات التعاون الثنائى بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها مثل سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية ، وتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات ، وإنشاء المزارع السمكية والمراسى النهرية.