ميزة جديدة لمشاركة حالة «واتس آب» في تطبيقات أخرى.. أعرف إزاي تستخدمها

كشفت تطبيق التراسل الأشهر عالميًا «واتس آب» إمكانية مشاركة تحديثات حالتك لتظهر في قصص فيسبوك وفي تطبيقات أخرى، ولمشاركة تحديثات حالتك إلى قصص فيسبوك عليك النقر على الحالة، لإنشاء حالة جديدة على أحد الأجهزة التالية: أندرويد أو أي فون، ولديك خياران لمشاركة الحالة بحسب ما إذا كنت تريد مشاركة حالة جديدة أم قديمة.

مشاركة حالة جديدة

وأشار التطبيق إلى أنه لمشاركة حالة جديدة، افتح حالتي وانقر على مشاركة إلى قصة عبر فيسبوك، إذا طُلب منك فتح تطبيق فيسبوك انقر على السماح أو فتح، و في تطبيق فيسبوك اختر الأشخاص الذين تريد أن تشارك معهم حالتك، ثم انقر على مشاركة الآن، وطالب التطبيق مستخدميه بملاحظة أن خيار مشاركة إلى قصة عبر فيسبوك يختفي بمجرد انتقالك إلى قائمة أخرى.

مشاركة حالة قديمة

أما في حالة مشاركة حالة قديمة، انقر على حالتي في أجهزة أي فون أو على المزيد تحت حالتي في أجهزة أندرويد، وبعد ذلك انقر على المزيد أو بجوار الحالة التي تريد مشاركتها، ثم انقر على مشاركة عبر فيسبوك، وإذا طُلب منك فتح تطبيق فيسبوك انقر على السماح أو فتح، في تطبيق فيسبوك اختر الأشخاص الذين تريد أن تشارك معهم حالتك، ثم انقر على مشاركة الآن، وبعد مشاركة حالتك الجديدة سيتم فتح واتس آب مجدداً.

اختيار أي الحالات التي تريد مشاركتها إلى قصص فيسبوك

وإذا كان لديك عدة حالات جديدة، يمكنك اختيار أي الحالات التي تريد مشاركتها إلى قصص فيسبوك، وهذه الخاصية تكون متاحة فقط إذا كان لديك أحد التطبيقات التالية مثبتة على جهازك، فيسبوك لأجهزة أندرويد أو فيسبوك لايت لأجهزة أندرويد، أو فيسبوك لأجهزة نظام iOS.