«التضامن»: عودة آخر فوج من حجاج الجمعيات الأهلية الجمعة المقبلة

أكّدت وزارة التضامن الاجتماعي أنَّ بعثة حج الجمعيات الأهلية نسقت مع شركة مصر للطيران، وذلك لنقل الحجاج العائدين إلى القاهرة وتفويجهم للمطار بقرية الحجاج بمدة كافية.

حجاج محافظات القاهرة والقليوبية والفيوم يغادرون اليوم

ووفق تقرير صادر عن وزارة التضامن، فإن آخر فوج سيغادر المملكة العربية السعودية سيكون الجمعة المقبلة الموافق 22 يوليو 2022، فيما يغادر السعودية اليوم حجاج الجمعيات الأهلية من محافظات «القاهرة، والقليوبية، والفيوم»، لافتة إلى أنَّ البعثة توفر خدمة نقل الحقائب للحجاج سواء من جدة أو المدينة، منذ خروجهم من الغرف، وحتى استلامها في مقرات الوصول «مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقاهرة».

حاج يجرى عملية استئصال الزائدة الدودية بعد ألم مفاجئ في المعدة

وأشارت وزارة التضامن إلى أنّه يتمّ التنسيق مع البعثة الطبية المصرية وذلك لمتابعة صحة الحجيج، مشيرة إلى إجراء حاج عملية استئصال الزائدة الدودية بعد ألم مفاجئ في المعدة، مشيرة إلى أنَّه أجرى العملية وخرج من المستشفى وهو في حالة صحية جيدة، مؤكّدا أنَّ العيادة الطبية تعمل يوميًا بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمتابعة الحالة الصحية للحجاج.

استمرار تفويج حجاج الجمعيات الأهلية

وأكّدت وزارة التضامن أنَّ عملية تفويج حجاج الجمعيات الأهلية مستمرة إلى القاهرة، وذلك للحجاج الذين بدأت رحلتهم من المدينة المنورة ثم مكة المكرمة، وإلى المدينة المنورة لمن بدأ رحلته إلى مكة المكرمة، مشيرة إلى استمرار المتابعة من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج مع الجهات المعنية لضمان تقديم كافة الخدمات للحجيج.

وأوضحت أنَّ التفويج يتمّ وفق الجداول التي وضعتها المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة لضمان عدم حدوث أي تكدس أثناء عمليات التفويج، لافتًا إلى أنَّ البعثة قسمت حجاج الجمعيات وعددهم 3 آلاف حاج إلى مجموعتين.