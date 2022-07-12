مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات عودة الحجاج من الأراضي الحجازية.. «صور»

وسط إجراءات وقائية مشددة، استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، أولى رحلات الشركة الوطنية «مصر للطيران»، رقم ms664، القادمة من جدة، وعلى متنها نحو 300 حاج عائدين من الأراضي الحجازية المقدسة، بعد أداء مناسك الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام.

تفاصيل عودة الحجاج

وأنهت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، كافة إجراءات وصول الحجاج بمبنى الرحلات الموسمية بالمطار، والمخصص لرحلات الحج والعمرة تحت إشراف المحاسب محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات، وقيادات شركة ميناء القاهرة وإدارة الجمارك، وفرق خاصة من إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، وسط تسهيلات خاصة لخروج جميع العائدين من حجاج بيت الله الحرام.

وشهد محيط الصالة الموسمية والمخصصة للحج والعمرة، بالمطار توافد أهالي وأسر الحجاج لاستقبال ذويهم، وسط جو من البهجة والسعادة بين الحجاج وأسرهم بقضاء الفريضة، والعودة الي ديارهم سالمين.

جسر جوي لنقل 19 ألفا و500 حاج

وشهد مطار القاهرة الدولي، استعدادات خاصة لبدء الجسر الجوي لرحلات الحج القادمة من الأراضي المقدسة، التي بدأت فجر اليوم الثلاثاء، ووضعت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، خطة عاجلة لاستقبال الأفواج، دون أي تكدس وكشفت شركة مصر للطيران أنّ الجسر الجوي لعودة الحجاج، ينطلق اليوم من مطاري جدة والمدينة المنورة، لنقل نحو 19 ألفا و500 من الحجاج المصريين والفلسطينيين والماليين، فضلا عن حجاج الترانزيت، عبر 114 رحلة.

وكانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، وجهت تعليمات للحجاج العائدين على متن رحلاتها، بضرورة الحضور إلى المطار قبل موعد انطلاق الرحلة بـ 6 ساعات، إذا كانت الرحلة من مطار المدينة المنورة، والحضور إلى المطار قبل موعد انطلاق الرحلة بـ 8 ساعات إذا كانت الرحلة من مطار جدة الدولي، والالتزام بعدم اصطحاب الزكائب والأجولة القماشية.

يُذكر أن الشركة أعلنت السماح لكل حاج باصطحاب حقيبتين فقط، على ألا يزيد وزن كل حقيبة منها عن 23 كيلو جرام، وباصطحاب حقيبة يد معه على الطائرة، شرط ألا يزيد وزنها عن 8 كيلو جرامات، فيما شددت قوات الأمن بمطار القاهرة الدولي إجراءاتها الأمنية للتيسير على الحجاج العائدين من الأراضي الحجازية المقدسة، خاصة أمام صالة الوصول وخلال فترة تواجدهم بصالات الوصول للتيسير عليهم.