«الصحة» تستعد لعودة الحجاج بـ«بوابات حرارية وكواشف» لرصد الإصابات بالفيروس

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة اتخذت إجراءات وقائية عاجلة استعداداً لعودة الحجاج إلى أرض الوطن، مضيفاً أنه سيتم استخدام الكاميرات والبوابات الحرارية للكشف عن ارتفاع درجة الحرارة، بالإضافة إلى المناظرة البصرية للأعراض التنفسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى التعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها.

وأضاف «عبدالغفار»، فى بيان، أنه سيتم توفير كواشف «الأنتيجن» السريع للكشف عن المصابين بفيروس كورونا بجميع منافذ وصول الحجاج، لافتاً إلى توعية الحجاج بأهمية العزل الذاتى المنزلى لمدة 5 أيام، تبدأ من اليوم الأول للعودة وطلب الرعاية الطبية عند ظهور أى أعراض مرضية، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات فى جميع الأوقات، ومتابعة الحجاج القادمين لمدة 14 يوماً من تاريخ الوصول.

«عبدالغفار»: قدمنا 19 ألف خدمة طبية خلال البعثة

وأشار إلى أن البعثة الطبية قدمت خدمات عدة على مدار أيام الحج، منها 19 ألف خدمة طبية للمترددين على عيادات البعثة الطبية، متضمنة الزيارات التكرارية لمرضى الضغط والسكر وآلام العظام، التى تحتاج إلى متابعة دورية، ما بين كشف وصرف علاج بالمجان.

خروج 20 حالة من المستشفيات من أصل 30

مشيراً إلى أن إجمالى الحجاج المصريين الذين دخلوا المستشفيات بلغ 30 حالة، خرج منهم 20 بعد تلقيهم الرعاية الطبية المناسبة.

سلامة الحجاج المصريين من الأمراض المعدية

وأكد خلو جميع الحجاج المصريين من الأمراض المعدية، مشيداً بالتنسيق الجيد بين مستشفيات السعودية والبعثة الطبية، مطالباً بضرورة اتباع الحجاج المصريين الإجراءات الاحترازية فور قدومهم للتأكد من سلامتهم.

وكانت الوزارة طبقت مساء أمس خدمتين مستحدثتين للحجاج المصريين المغادرين المملكة العربية السعودية والعائدين إلى الأراضى المصرية، وهما «اطمن على نفسك»، و«معك حتى تصل بأمان».

وأوضح متحدث وزارة الصحة أن خدمة «اطمن على نفسك» أطلقتها بعثة الحج الطبية المصرية، وهى خدمة مجانية تقدمها الوزارة للحجاج المصريين العائدين إلى أرض الوطن، من خلال عمل تحليل سريع لكشف إصابات العدوى الفيروسية خلال التزاحم أثناء أداء المناسك، مشيراً إلى أن الخدمة متوافرة فى جميع عيادات البعثة لمدة ساعتين يومياً.

وقال إن الخدمة الثانية وهى «معك حتى تصل بأمان» مجانية يتم توفيرها فى المطارات المصرية للعائدين من الحج، من خلال عمل تحليل سريع للكشف عن العدوى الفيروسية، إلى جانب التوعية بالإجراءات الوقائية، مع التوصية بالعزل الذاتى لمدة خمسة أيام كإجراء احترازى، والمتابعة الدورية للحجاج العائدين من خلال فرق الترصد بمديريات الصحة فى المحافظات التابعين لها.

من جانبه، جدد الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائى، رئيس البعثة الطبية للحج، التأكيد على سلامة جميع الحجاج المصريين من أى أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

وأضاف «قنديل» أن فرق البعثة الطبية تواصل مرورها الدورى على مقرات إقامة الحجاج المصريين والمساجد وأماكن التجمعات وأوتوبيسات المغادرين، لتقديم التوعية بالإجراءات الوقائية والتعريف بمواعيد وأماكن تقديم خدمتى «اطمن على نفسك»، و«معك حتى تصل بأمان»، والتأكيد على ضرورة العزل الذاتى لمدة خمسة أيام والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات لحماية أنفسهم وأسرهم من الأمراض.

وأوضح «قنديل» أن الفرق الوقائية بالبعثة الطبية قدمت التوعية بالإجراءات الوقائية من خلال ندوات حضرها 31 ألفاً و760 حاجاً، منهم خمسة آلاف مستفيد حضروا الندوات بمخيمات مشعر منى، و419 بمكة، أمس.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن استقبال المعتمرين من خارج المملكة بداية من يوم 30 يوليو الجارى، على أن تصدر تصاريح أداء المناسك بداية من هذا التاريخ، ويتم طلبها فى الرابع عشر من الشهر نفسه.

«غرفة السياحة»: بدء استقبال طلبات برامج العام الهجرى الجديد..وانطلاق رحلات العمرة بين شهرى أكتوبر ونوفمبر

وقال علاء الغمرى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنّ وزارة السياحة والآثار ستبدأ إجراءات العمرة بعد نحو شهرين أو ثلاثة من بدء استقبال السعودية للمعتمرين، متوقعاً أن تبدأ مصر أولى رحلات العام الهجرى الجديد خلال شهرى أكتوبر أو نوفمبر المقبلين على أقصى تقدير.

وأوضح «الغمرى»، لـ«الوطن»، أنّ وزارة السياحة ستبدأ إعلان الضوابط المنظمة للعمرة، وبدء استقبال طلبات شركات السياحة الراغبة فى تنظيم البرامج للعام الهجرى الجديد خلال الشهرين المقبلين، كى يتسنى للشركات البدء فى إجراءات توثيق عقود الوكالة.

نطالب بإجراءات للقضاء على ظاهرة السماسرة والوسطاء

وأشار «الغمرى» إلى أنّ أسعار برامج العمرة لهذا العام ستتوقف بشكل كبير على عدد التأشيرات التى تحصل عليها شركات السياحة المصرية، موضحاً أنّ العلاقة بين أسعار برامج العمرة وعدد التأشيرات عكسية. وشدد «الغمرى» على ضرورة اتخاذ وزارة السياحة العديد من الإجراءات، التى تجعل رحلات العمرة الخاصة بالمواطنين تتم من خلال البوابة المصرية للعمرة، ويتم تنظيمها من خلال شركات السياحة بما يحقق أقصى استفادة للمواطن المصرى وللموازنة العامة للدولة، ويقضى على ظاهرة السماسرة والوسطاء.