إجراءات عاجلة من «الصحة» لتأمين عودة الحجاج.. بينها استخدام كواشف «الأنتيجن»

أصدر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عدة اجراءات وقائية عاجلة استعدادا لعودة الحجاج إلى أرض الوطن، وذلك وفق تقرير رسمي له.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه سيتم استخدام الكاميرات والبوابات الحرارية للكشف عن أي ارتفاع في درجة الحرارة، بالإضافة إلى المناظرة البصرية لأي أعراض تنفسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها أو المؤكدة.

توفير كواشف «الأنتيجن» السريع لفيروس كورونا

أضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم توفير كواشف «الأنتيجن» السريع لفيروس كورونا بجميع منافذ وصول الحجاج، لافتا إلى توعية الحجاج بأهمية العزل الذاتي المنزلي لمدة 5 أيام، تبدأ من اليوم الأول للعودة، وطلب الرعاية الطبية عند ظهور أي أعراض مرضية، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات في جميع الأوقات، ومتابعة الحجاج القادمين لمدة 14 يوما من تاريخ الوصول.

«الصحة» تعلن خلو الحجاج من الأمراض المعدية

أوضح عبدالغفار، أن البعثة الطبية، قدمت عدة خدمات على مدار أيام الحج منها 19 ألف خدمة طبية للمترددين على عيادات البعثة الطبية، مشيرا إلى أن إجمالى الحجاج المصريين الذين دخلوا المستشفيات بلغ 30 حالة، خرج منهم حتى الآن 20 حالة بعد تلقيهم الرعاية الطبية المناسبة، ليتبقى 10 حالات فقط بالمستشفيات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خلو جميع الحجاج المصريين، من الأمراض المعدية، مشيدا بالتنسيق التام بين مستشفيات السعودية والبعثة الطبية، لافتا إلى ضرورة اتباع الحجاج المصريين الإجراءات الاحترازية فور قدومهم للتأكد من سلامتهم بشكل عام.