مزاد علني لبضائع مملوكة لـ«قطاع الأعمال» الأربعاء المقبل

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية جلسة مزاد علني يوم الأربعاء الموافق لـ 20 يوليو الحالي لبيع مجموعة من البضائع تشمل تكييف وسنترال وتليفونات وطابعات ومجموعة أخرى من البضائع من نفس النوعية خرده تابعين لمركز معلومات قطاع الاعمال العام.

تفاصيل مزاد الأربعاء 20 يوليو

وأكدت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أن البضائع المدرجة للبيع في جلسة مزاد الأربعاء 20 يوليو تشمل عدد من اللوطات التي تضم خردة لأجهزة ونحاس وألمونيوم وبلاستيك و تكييف وسنترال وتليفونات وطابعات .

وأشارت «الخدمات الحكومية» التابعة لوزارة المالية أن جلسة عقد المزاد ستعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح الأربعاء الموافق 20 يوليو الحالي لبيع الخردة والبضائع بمقر نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

كراسة الشروط بـ400 جنيه

وبحسب الموقع الرسمي لـ«الخدمات الحكومية» تصل قيمة كراسة الشروط إلى 400 جنيه مشددة على أن كراسة الشروط أحد الشروط الأساسية لدخول قاعة جلسة المزاد العلني يوم 20 يوليو الحالي هذا إلى جانب سداد قيمة التأمين المؤقت الذي يصل إلى 10000 جنيه مؤكدة على ضرورة إبراز إيصال دفع قيمة التأمين المؤقت عند دخول قاعة المزاد العلني.

وأكدت الخدمات الحكومية إحدى هيئات وزارة المالية أنه يتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار ) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

وشددت الهيئة على أن البيع يتم وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله .