مزاد لبيع موتوسيكلات وتكاتك بـ«الخدمات الحكومية» غدا

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية، غدا، جلسة مزاد علني لبيع عدد كبير من الموتوسيكلات والتكاتك، التابعة لجهات حكومية بمحافظة كفر الشيخ، في إطار سلسلة المزادات الحكومية التي تنظمها الهيئة، لبيع بضائع وسيارات وموتوسيكلات، مملوكة للجهات الحكومية المختلفة.

وحددت «الخدمات الحكومية» التابعة لوزارة المالية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، قيمة كراسات الشروط اللازمة لدخول جلسة مزاد الغد بقيمة 400 جنيه، وتباع في مقر الهيئة الرسمي بشارع التحرير بحي الدقي، في محافظة الجيزة.

موقف بيع أقل من 5 موتوسيكلات

وأعتبرت «الخدمات الحكومية»، أن بيع أقل من 5 موتوسيكلات دفعة واحدة، لا يلزم ضرورة سجل تجاري أو بطاقة ضريبية، مؤكدة أن كل 5 موتوسكيلات بمثابة «لوط» يستلزم من الفائز بالمزاد، إحضار البطاقة الضريبية والسجل التجاري لأي نشاط، سواء كان نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا، للحصول على الموتوسكيلات أو التكاتك.

ماركات وطرز متعددة

وأكدت الهيئة، أن الموتوسيكلات والتكاتك المدرجة للعرض بجلسة مزاد الغد الأربعاء، تتنوع بين ماركات وطرازات متعددة، وبعضها بدون تراخيص، مشيرة إلى إمكانية معاينة ساحات المعدة لعرض البضائع المخصصة لذلك، التي يمكن الاستعلام عنها من هيئة الخدمات الحكومية، عند شراء كراسة الشروط الخاصة بالمزاد العلني.

وأوضحت «الخدمات الحكومية» التابعة لوزارة المالية، أن شرط دخول المزاد العلني يوم 18 مايو، يلزم دفع تأمين مؤقت قيمته 10 آلاف جنيه، يتم استردادها عقب انتهاء المزاد مباشرة في حالة عدم الرسو، بينما يتم تعلية المبلغ ليعادل نحو 30% من قيمة المزاد العلني، على أن يتم سداد باقي المبلغ في غضون 15 يوما فقط.