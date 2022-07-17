«التدخل السريع» بالتضامن يتلقى 20 بلاغا.. ويغيث سيدات وأطفال دون مأوى

وجّهت وزارة التضامن الاجتماعي، فرق التدخل السريع على مستوى الجمهورية، بالتعامل مع بلاغات الأطفال والكبار والأسر بلا مأوى خلال الأيام الماضية، بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

استغاثة سيدة وطفلتها الرضيعة بلا مأوى

وأكدت وزارة التضامن، في بيان صادر عنها قبل قليل، أنّ فريق التدخل السريع المركزي والفرق المحلية بالمحافظات، تلقى 20 بلاغا، منها استغاثة سيدة وطفلتها الرضيعة بلا مأوى، طردها زوجها من منزلها.

وأجرى الفريق دراسة الحالة للسيدة «ا. ع. ن»، 32 عاما، وكانت متزوجة ولديها طفلة رضيغة تبلغ من العمر 8 أشهر، هجرها زوجها نتيجة لظروف خاصة بهما، وتحتاج إلى مكان تعيش به مع طفلتها الرضيعة، وعليه تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرأة لاستقبال السيدة وطفلتها بإحدى مراكز المرأة ضحايا العنف، لتلقي الرعاية الاجتماعية.

العثور على طفل بجوار عمارات العبور

وعلى جانب آخر، تحرّك الفريق المركزي لفحص بلاغ العثور على طفل بجوار عمارات العبور بشارع صلاح سالم، وتبيّن أنّ الطفل يدعى مدحت «أ. م»، 6 أعوام، تركه والده في الشارع، حيث نقل الفريق الطفل إلى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، لتلقي الرعاية الاجتماعية، لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة له.

وفي محافظة القاهرة، تعامل الفريق المحلي مع 4 حالات، حيث تواجدت سيدة سبعينة بلا مأوى تفترش الرصيف بمنطقة الخلفاوي بجوار مستشفى معهد ناصر، حيث إنّها من محافظة سوهاج وتتواجد للعلاج بالمستشفى لمدة 4 أيام، ولا يوجد مأوى لها بالقاهرة تقيم به أثناء فترة علاجها، وعليه تم استقبالها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لحين انتهاء فترة علاجها.

إنقاذ طفل مهدد بالخطر من والده

كما أنقذ الفريق، طفل يعرضه والده حياته للخطر، ويتسول به أمام المارة بمنطقة رمسيس، حيث جرى إخطار الشرطة وتم العرض على النيابة العامة وتسليم الطفل لوالدته، مع التعهد بحسن رعايته.

وتعامل الفريق مع بلاغ يفيد بوجود شخص بلا مأوى مريض بكسور وجروح، وعلى الفور نسق الفريق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء وهيئة الإسعاف المصرية، لنقله للمستشفى لإجراء الكشف الطبي عليه، وبعد الاطمئنان عليه تم استقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

كما تعامل فريق التدخل السريع المحلي بالقليوبية مع حالة أسرة بلا مأوى تفترش الرصيف بمدينة العبور، بعد طردها من منزلها لعدم سداد قيمة الايجار، وعلى الفور تم دراسة حالة الأسرة والتنسيق مع إحدى منظمات المجتمع المدني، لتوفير شقة موقتة للأسرة وتوفير فرصة عمل لرب الأسرة.

وتعامل فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة المنوفية مع حالة مسن بلا مأوى يبلغ من العمر 65 عامًا، كان يفترش الرصيف أمام المحلات التجارية، تعرض للطرد من منزله نتيجة عجزه عن دفع إيجار الشقة التي كان يقيم بها، لذلك لجأ للإقامة في الشارع، وعليه تم استقبال المسن بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

كما تعامل فريق التدخل السريع بالبحيرة مع حالة طفل بلا مأوى يبلغ من العمر 4 سنوات وجد بالشارع نتيجة تخلي والديه عنه، وعلى الفور تم استقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة له.

3 بلاغات في الإسكندرية

وتعامل فريق التدخل السريع المحلي بالإسكندرية مع 3 بلاغات، الأولى لمسن بلا مأوى تركه أبناءه بالمستشفى دون رعاية، واتجه الفريق للمسن ونجح في إقناعه لاستقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، كما تم التعامل مع أطفال تركوا ذويهم لمشكلات أسرية وهم يفترشون الرصيف ويجمعون الكارتون والزجاجات الفارغة، حيث نجح الفريق في إقناعهم لاستقبالهم بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

كما تعامل فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة الفيوم مع أشخاص بلا مأوى في العقد الرابع من عمرهم يفترشون الرصيف بإحدى الميادين، ويعانون من بعض الاضطرابات النفسية البسيطة، وعليه تم التنسيق لاستقبالهم بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لإعادة تأهيلهم للحياة مرة أخرى.

وتعامل فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة أسوان مع حالة طفلة بلا مأوى، تم العثور عليها وتحرير محضر شرطة والعرض على النيابة العامة، وتم إيداع الطفلة بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتتلقى أوجه الرعاية ولحين استكمال الاجراءات اللازمة لها .

ويتلقى فريق التدخل السريع المركزي، شكاوى وانتهاكات دور الرعاية الاجتماعية على الخط الساخن 16439، وبلاغات الأطفال والكبار والأسر بلا مأوى، على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء علي الخط الساخن 16528.