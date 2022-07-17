وصول «مستريح البيتكوين» لجلسة محاكمته.. أخذ 200 مليون جنيه من 3 آلاف ضحية

وصلا المتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من 3 آلاف مواطن، بدعوى توظيفها في تجارة العملات الرقمية، إلى المحكمة الاقتصادية في القاهرة، قبل قليل، لحضور محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مستريح البيتكوين».

«مستريح البيتكوين».

إحالة المتهم للنيابة العامة

وكانت النيابة العامة أحالت في وقت سابق، المتهم إلى المحكمة الاقتصادية، بعدما وجّهت له تهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه، من 3 آلاف مواطن.

مستريح البيتكوين

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، مع متهم في قضية البيتكوين و9 آخرين بينهم 6 محبوسين، أنّهم وجّهوا الدعوة للجمهور بشخصهم عن طريق استخدام شبكة الإنترنت، لتجميع أموالهم بحجة توظيفها واستثمارها، وأوهموهم باستثمارها في إحدى الشركات للتجارة العامة والبرمجيات، وشركة أخرى للصناعات والاستثمارات، غير مسجلتين بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.