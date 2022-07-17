أول صورة لمراقب الثانوية العامة المتوفى في بورسعيد

حصلت «الوطن» على أول صورة لمدرس الثانوية العامة الذي توفى صباح اليوم داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة في محافظة بورسعيد.

وقالت مصادر مسؤولة في مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية إن الموجه يدعى حسن أحمد محمد عبد الستار، ومقيم في محافظة الإسماعيلية، وتم انتدابه كمراقب في امتحانات الثانوية العامة بمدرسة بورسعيد الثانوية للبنات.

«تعليم الإسماعيلية» تنعى الفقيد

ونعت مديرية التربية والتعليم والتعليم في محافظة الإسماعيلية، حسن أحمد محمد عبد الستار إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية مع بداية امتحان اليوم.

وقالت مديرية التربية والتعليم في بيان رسمي لها إن عبد الستار كان يعمل موجهاً للتربية الاجتماعية وتم ندبه للعمل في محافظة بورسعيد خلال امتحانات الثانوية العامة.

وبحسب البيان فان الدكتور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية سيتوجه على رأس وفد من قيادات التربية والتعليم بالإسماعيلية لتقديم واجب العزاء لأسرة المتوفى، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة وتسهيل كافة الإجراءات القانونية والإدارية.

أزمة صحية ومحاولات لإنقاذ المراقب

وكانت قد نقلت سيارة الإسعاف حسن أحمد محمد عبد الستار من داخل لجنة مدرسة بورسعيد الثانوية بنات إلى مستشفى بورسعيد لتلقي الرعاية الصحية.

وبحسب مصادر طبية لـ «الوطن» في المستشفى، وصل المراقب بتوقف في التنفس، وتوقف عضلة القلب، إثر هبوط حاد مما دفع الأطباء للتعامل معه بصدمات جهاز إنعاش القلب الرئوي دون استجابة.

وأشارت المصادر إلى أنه يجري حالياً إنهاء الإجراءات القانونية في المستشفى لنقل الجثمان، وتشييع جنازته في مسقط رأسه في محافظة الإسماعيلية.