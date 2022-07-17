وفاة مراقب على امتحانات الثانوية العامة إثر أزمة قلبية في بورسعيد

توفى مراقب بلجنة الامتحانات بالثانوية العامة ببورسعيد اليوم قبل بدء الامتحانات داخل مدرسة بورسعيد الثانوية العامة للبنات.

تلقى اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد إخطارا بوصول مراقب إلى مستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يدعى حسن محمد أحمد عبد الستار، من الإسماعيلية، مصاب بأزمة قلبية وبوضعه على الأجهزة الطبية تبين وفاته.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن المراقب شعر بتعب وسقط بين زملاءه وتم نقله إلى المستشفى على إثر ذلك، لكن كان قد فارق الحياة.

«تعليم بورسعيد» ينعى المراقب

من ناحيتها، أصدرت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد بيانا أعلنت فيه أن الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ينعى ببالغ الحزن والأسى وجميع العاملين بتعليم بورسعيد شهيد الواجب حسن أحمد محمد عبد الستار من محافظة الإسماعيلية، ملاحظ امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمدرسة بورسعيد الثانوية للبنات الذي توفاه الله صباح اليوم قبل بدء أعمال الامتحانات، راجين الله عز وجل أن يتغمده برحمته وواسع مغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

بدء امتحاني الجيولوجيا والتفاضل ببورسعيد

من ناحية أخرى يؤدي طلاب الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد امتحان مادتي الجيولوجيا وعلوم البيئة للقسم العلمي وتفاضل وتكامل لقسم الرياضيات حيث بدء الامتحان الساعة التاسعة وينتهي الساعة الحادية عشرة.