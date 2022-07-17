موعد نتيجة الثانوية العامة 2022.. امتحانات منتظمة والتصحيح «إلكتروني»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة ستعلن قبل نهاية الأسبوع الحالي، موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 والتظلمات، مشيرا إلى أنّ امتحانات الثانوية العامة 2022، تسير بصورة منتظمة دون معوقات تؤثر على سير الامتحانات، علاوة على تعقيم اللجان الامتحانية ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2022

وقال شوقي لـ«الوطن»، إنّ موعد نتيجة الثانوية العامة 2022 سيتم إعلانه خلال الأسبوع الحالي، وأعمال التصحيح مستمرة، إذ إنّ أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة يتم تصحيحها إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، لتجنب الأخطاء، وكل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها، موضحا أنّ جميع محاضر الغش تم تحويلها للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب الغشاشين.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة جميعها يعتمد على الفهم

وأوضح وزير التعليم، أنّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 جميعها يعتمد على الفهم ونتاج التعلم ومخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، منوها بأنّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، للتأكد من سيرها وعدم وجود أي مشكلات تؤثر على سير الامتحانات.

إجراءات مشددة لمواجهة الموجة السادسة من كورونا

وعلى الجانب الآخر، نسّقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لتنفيذ إجراءات مشددة داخل لجان الامتحانات، لمواجهة الموجة السادسة من كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.