«تعليم سوهاج»: انتظام سير امتحانات الثانوية العامة اليوم

أعلنت مدرية التربية والتعليم في سوهاج، على انتظام الطلاب في لجان امتحان مواد الجيولوجيا لقسم العلمي علوم، والتفاضل والتكامل لقسم العلمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للقسم الأدبي، دون مشكلات ووسط إجراءات أمنية وصحية واحترازية مشددة.

26 ألف طالب وطالبة داخل 78 لجنة امتحانية

وأعلن الدكتور العربي أبو زيد وكيل وزارة التربية تعليم بسوهاج، ورئيس غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بالمديرية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات هذا العام بالقسمين الأدبي والعلمي 26 ألف طالب وطالبة داخل 78 لجنة امتحانية أساسية، و12 لجنة احتياطية موزعين على 11 إدارة تعليمية، وتم التنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، لتيسير أعمال امتحانات الثانوية العامة بجميع لجان المحافظة، لضمان توفير المناخ الملائم ليتمكن جميع الطلاب من أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحان

وفي سياق آخر كان قد قام محافظ سوهاج، ووكيل وزارة التربية والتعليم، بجولة ميدانية لتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 21/22 بسوهاج، لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحان.

وتابع المحافظ خلال جولته لجان الامتحانات بمدارس سوهاج، امتحان مواد الجيولوجيا لقسم العلمي علوم، والتفاضل والتكامل لقسم العلمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للقسم الأدبي، واطمأن على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أداء الامتحانات في أجواء مناسبة.