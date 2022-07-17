مدبولي يتابع موقف تنفيذ المدارس اليابانية: توجيهات رئاسية بالتوسع في التجربة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمتابعة موقف المدارس المصرية ـ اليابانية، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نيفين فاروق، مستشار وزير التربية والتعليم، المشرف على المدارس المصرية ـ اليابانية، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية.

دعم تجربة المدارس المصرية اليابانية

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، حرص الدولة على استمرار نجاح تجربة المدارس المصرية ـ اليابانية ودعمها، للحفاظ على ما تقدمه من خدمات تعليمية ذات جودة عالية، لافتا في هذا الصدد إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية التوسع في التجربة على مستوى الجمهورية، وتوفير إدارة محترفة لتلك المدارس، تسهم في المحافظة على المستوى التعليمي المتميز المقدم من خلالها، مع إمكانية مشاركة القطاع الخاص فى إدارتها، وفقا للنظام الياباني المطبق بها، بما يسهم في تلبية مطالب العديد من أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بهذه المدارس المتميزة.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، ضرورة الإعلان عن فتح المجال أمام القطاع الخاص، سواء لإنشاء المدارس المصرية ـ اليابانية، والترخيص لها، واعتمادها من قبل الوزارة، أو تشغيل وإدارة مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم من خلال الشراكة.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أنّه سيتم خلال شهر تقديم خطة متكاملة للتوسع في المدارس المصرية ـ اليابانية على مستوى الجمهورية، وآليات الشراكة مع القطاع الخاص، في هذا الصدد، وذلك بما يسهم في الحفاظ على تميز هذه التجربة.

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الموقف التنفيذي للمدارس المصرية ـ اليابانية، التي تستهدف الدولة من خلالها تحسين البيئة المدرسية.

وقال الدكتور طارق شوقي، إنّ اتفاقية الشراكة الموقعة بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، تنص على دعم المشروع القومي لتطوير التعليم، من خلال بناء 100 مدرسة جديدة، وتطوير 100 مدرسة حكومية حالية، إضافة إلى 12 مدرسة رائدة.

وأوضح أنّ الاتفاقية تشمل فئتين من المدارس وهي: مدارس EJS (تشغيل جديد) والتي تطبق نظام اليوم الدراسي الشامل وتعتمد المنهج المصري الجديد 2.0، والدراسة بها باللغة الإنجليزية، ويتم إدراج عدد من الأنشطة المتكاملة ولها تصميم معماري مختلف يراعي متطلبات الأنشطة تضاهي المدارس في اليابان.

3 مدارس يابانية العام المقبل في 3 مناطق جديدة

وتابع الوزير أنّ عدد المدارس في هذه الفئة 48 مدرسة للعام الدراسي 2021-2022 ب 25 محافظة بعدد طلاب يصل إلى نحو 9000 طالب وطالبة، إضافة إلى 147 طالبا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويبلغ عدد المعلمين 1450 معلما ومعلمة، منوها بأنّه من المقرر إضافة 3 مدارس جديدة خلال العام المقبل في بور فؤاد، ومطروح، والشروق 3.

أما الفئة الثانية فهي «المدارس القائمة»، حيث أشار الوزير إلى أنّ هذه المدارس هي من المدارس الحكومية بكل المراحل الدراسية، ويتم ضمها تحت مشروع المدارس المصرية ـ اليابانية لتحسين البيئة المدرسية، ويتم إضافة برنامج بعدد أنشطة «توكاتسو» لليوم الدراسي، ويتم اختيار المدارس ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

رفع كفاءة هيئة التدريس

وأوضح الوزير خطة عمل برنامج المدارس القائمة التي ترتكز على تدريب المعلمين وإدارة المدرسة على أنشطة التوكاتسو، إلى جانب تزويد المدارس بالأدوات اللازمة لتطبيق هذه الأنشطة بشكل دوري، فضلا عن تزويد المدارس بأدوات واحتياجات تحسين البيئة المدرسية والتطبيقات التعليمية، وعقد ندوات مشتركة بين المدارس المصرية ـ اليابانية والمدارس الحكومية القائمة لرفع كفاءة هيئة التدريس.

وشرح وزير التربية والتعليم، الأسس التي تقوم عليها المنظومة التعليمية بالمدارس المصرية ـ اليابانية، وتشمل المعلمين والعمل على رفع كفاءتهم، والمدربين القائمين على تدريب التوكاتسو، كما أوضح مجالات التدريب في الداخل، والخارج من خلال البعثات التعليمية إلى جامعة فوكوي، إضافة إلى أنّه يتم تقييم الأداء بالمدارس بشكل مستمر بواسطة الخبراء اليابانيين وأعضاء وحدة المدارس المصرية ـ اليابانية والمدربين.

من ناحية أخرى، اطمأن رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على موقف سير امتحانات الثانوية العامة، حيث أكد وزير التربية والتعليم، أنّ الأمور تسير بصورة جيدة جدا، ويتم التصحيح لمختلف الامتحانات أولا بأول، ويتم التنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مواعيد إعلان نتائج الامتحانات، تمهيدا لبدء الإجراءات الخاصة بتنسيق الجامعات.