وزير التعليم: انتظروا تعامل صارم مع ناشر أسئلة الفيزياء من داخل سيارة

توعد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، بتعامل صارم مع من نشر صورة أسئلة الفيزياء للثانوية العامة من داخل سيارة، وذلك خلال تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأضاف «شوقي»: «انتظروا تفاصيل التعامل الصارم مع من نشر صورة أسئلة الفيزياء من داخل سيارة ومن تعاون معه خلال هذا الأسبوع بإذن الله وبعد الانتهاء من الإجراءات القانونية».