رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير التعليم: انتظروا تعامل صارم مع ناشر أسئلة الفيزياء من داخل سيارة

كتب:

محمود البدوي
11:39 م | السبت 16 يوليو 2022
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

توعد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، بتعامل صارم مع من نشر صورة أسئلة الفيزياء للثانوية العامة من داخل سيارة، وذلك خلال تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأضاف «شوقي»: «انتظروا تفاصيل التعامل الصارم مع من نشر صورة أسئلة الفيزياء من داخل سيارة ومن تعاون معه خلال هذا الأسبوع بإذن الله وبعد الانتهاء من الإجراءات القانونية».

اقرأ المزيد:

طارق شوقي يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات وزارة التعليم «صور»

طارق شوقي يبحث خارطة الطريق لنظام التعليم الجديد مع خبراء دوليين

طارق شوقي يحذر من تشويه نظام التعليم: يسيء لمصر

«طارق شوقي» يعلن إجراءات تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة

طارق شوقي: التركيز على الثانوية العامة يخلق حالة من القلق
بقلم محمود البدوي