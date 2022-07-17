في ذكرى وفاة حسين رياض.. 13 عملا ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما

57 عامًا تمر على وفاة الفنان الكبير حسين رياض، الذي رحل في مثل هذا اليوم 17 يوليو عام 1965، بعد رحلة عطاء فني بدأت في عشرينيات القرن الماضي، بعد شغفه بمسرحيات الشيخ سلامة حجازي، الأمر الذي جعله ينضم لفرق التمثيل المسرحية في سن مبكرة، ومن أشهرها فرقة رمسيس التي أسسها يوسف بك وهبي.

57 عامًا على وفاة حسين رياض

وفي ثلاثينيات القرن الماضي اتجه إلى السينما، ومن أشهر الأفلام التي شارك فيها «سلامة في خير» مع الفنان نجيب ريحاني، و«ليلة زفاف» مع سعاد حسني وأحمد مظهر، و«شارع الحب» مع عبد الحليم حافظ وصباح، و«آه من حواء» مع لبنى عبد العزيز ورشدي أباظة.

وتم اختيار 13 فيلمًا شارك فيها حسين رياض، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، وترصدها «الوطن» من خلال السطور التالية:

سلامة في خير

عام 1937 اتجه الفنان نجيب الريحاني من المسرح إلى السينما، من خلال فيلم سلامة في خير، والذي شارك في تأليفه مع بديع خيري، ومن إخراج نيازي مصطفى، وشارك فيه حسين رياض بتجسيده شخصية أمير قندهار، كما شاركهما البطولة محمد كمال المصري شرفنطح، راقية إبراهيم، روحية خالد، فردوس محمد.

لاشين

عام 1938 شارك حسين رياض في فيلم لاشين، أمام منسي فهمي ونادية ناجي، حسن عزت وعبدالعزيز خليل، سيناريو وحوار أحمد بدرخان، إخراج فريتز كرامب.

النائب العام

عام 1946 شارك حسين رياض في فيلم النائب العام، أمام مديحة يسري، زكي رستم، عباس فارس، سراج منير، إخراج أحمد كامل مرسي، وتأليف أحمد شكري.

أمير الانتقام

عام 1950 شارك في فيلم أمير الانتقام، أمام أنور وجدي، فريد شوقي، كمال الشناوي، سامية جمال، للكاتب ألكسندر توماس فيل، وإخراج هنري بركات.

حياة أو موت

عام 1954 شارك حسين رياض، في فيلم حياة أو موت، أمام مديحة يسري وعماد حمدي ويوسف وهبي، رشدي أباظة، سيناريو وحوار علي الزرقاني، إخراج كمال الشيخ.

رد قلبي

عام 1957 قدم حسين رياض شخصية الريس عبد الواحد، في فيلم رد قلبي، أمام شكري سرحان، مريم فخر الدين، صلاح ذو الفقار، زهرة العلا، للأديب يوسف السباعي، إخراج عز الدين ذو الفقار.

جميلة

عام 1958 شارك في فيلم جميلة، أمام ماجدة وأحمد مظهر، رشدي أباظة، فاخر فاخر، تهاني راشد، كاريمان، فريدة فهمي، سيناريو وحوار يوسف السباعي ونجيب محفوظ وعبد الرحمن الشرقاوي وعلي الزرقاني، إخراج يوسف شاهين.

بين الأطلال

عام 1959 شارك في فيلم بين الأطلال، أمام فاتن حمامة وعماد حمدي، صلاح ذو الفقار، فؤاد المهندس، للأديب يوسف السباعي، إخراج عز الدين ذو الفقار.

أنا حرة

عام 1959 شارك في فيلم أنا حرة، أمام لبني عبد العزيز، شكري سرحان، زوزو نبيل، حسن يوسف، للأديب إحسان عبد القدوس، إخراج صلاح أبو سيف.

المراهقات

عام 1960 شارك ماجدة ورشدي أباظة، زيزي مصطفى وجلال عيسى، بطولة فيلم المراهقات، سيناريو وحوار علي الزرقاني، إخراج أحمد ضياء الدين.

وا إسلاماه

عام 1961 شارك حسين رياض في فيلم وا إسلاماه، وتجسيده شخصية سلامة وترديد عبارته الشهيرة «إنتي فين يا جهاد؟» أمام لبنى عبد العزيز، أحمد مظهر، فريد شوقي، تحية كاريوكا، عماد حمدي، رشدي أباظة، محمود المليجي، قصة علي أحمد باكثير، إخراج أندرو مارتون.

في بيتنا رجل

عام 1961 شارك في فيلم في بيتنا رجل، للكاتب إحسان عبد القدوس، إخراج هنري بركات، بطولة عمر الشريف، زبيدة ثروت، زهرة العلا، توفيق الدقن، رشدي أباظة، حسن يوسف.

الناصر صلاح الدين

عام 1963 شارك حسين رياض، في فيلم الناصر صلاح الدين، للمخرج يوسف شاهين، بطولة أحمد مظهر، حمدي غيث، ليلى طاهر، نادية لطفي، ليلى فوزي، زكي طليمات، عمر الحريري.