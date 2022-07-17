فنانون ماتوا أمام الكاميرات وعلى خشبات المسرح.. منهم حسين رياض

مشهد الموت هو أكثر المشاهد درامية، وقدر لعدد من نجوم الفن الموت أمام كاميرات الموت وقدر على عدد من الفنانين الموت على خشبة المسرح أمام جمهورهم، وكان من أبرزهم الفنان حسين رياض.

حسين رياض

آخر أعمال الفنان حسين رياض كان فيلم «ليلة الزفاف»، فخلال تصوير مشاهده مع سعاد حسني وأحمد مظهر وعقيلة راتب، سقط متوفيا بأزمة قلبية أمام الكاميرا، وفي 17 يوليو 1965 حذف المخرج المشهد وأشار إليه وأصبح الحاضر الغائب.

محمود المليجي

رحل الفنان محمود المليجي أثناء تصوير أحد المشاهد في فيلم «أيوب»، والصدفة تجعله يجسد مشهد الموت للشخصية التي يؤديها فيموت في التصوير، بحسب ما كشف عنه المخرج هاني لاشين.

مصطفى متولي

الفنان مصطفى متولي كان يؤدي دوره في مسرحية «بودي جارد» آخر أعمال الفنان عادل إمام المسرحية، ووقع «متولي» على خشبة المسرح إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت لوفاته عام 2000، ولم يتوقف العرض بسبب وفاته فظهر عادل إمام على المسرح واستبدله بالفنان محمد أبو داوود، وفي أول مشاهده أمام الفنانة رغدة انهارت من البكاء وسقطت على المسرح وجرى إغلاق الستار بشكل مؤقت.

طلال مداح

يعد الفنان طلال مداح قيثارة الشرق وفارس الأغنية السعودية الذي مات على المسرح أمام الجمهور سنة 2000، وما كاد الجمهور يراه حتى يصفق لمدة 4 دقائق متواصلة ثم جلس على الكرسي ممسكا عوده وبدأ يردد كلمات «الله يرد خطاك» وبدون مقدمات وقع على الأرض وقام من حوله وحملوه وأغلقوا الستار وبعد ساعة من وصوله للمستشفى تأكد وفاته.

إبراهيم عبدالرزاق

توفي الفنان إبراهيم عبدالرزاق عام 1995 على خشبة المسرح بعدما سقط مغشيا عليه أثناء تقديمه الفصل الأخير من مسرحية «كعبلون»، وأصيب بأزمة قلبية حادة نتيجة الإجهاد.