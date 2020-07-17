في ذكرى وفاته.. تعرف على فيلم شارك به حسين رياض بصوته فقط

يعد الفنان حسين رياض أحد أهم فناني مصر ومن الوجوه المميزة في السينما المصرية التي ارتبط بها الجمهور العربي.

بدأ الفنان حسين رياض مشواره الفني منذ سن صغيرة حينما انضم إلى فرقة عبدالرحمن رشدي، كما كون فرقة مسرحية مع الفنان الكبير يوسف وهبي والتي ضمت العديد من كبار الفنانين.

قدم الفنان حسين رياض خلال مشواره الفني ما قارب الـ200 عمل فني ما بين السينما والمسرح مع كبار الفنانين والمخرجين والتي من من العلامات الهامة في تاريخ الفن المصري.

وفي عام 1954 شارك الفنان حسين رياض في فيلم "جعلوني مجرما" من بطولة الفنان فريد شوقي، هدى سلطان، يحيي شاهين، رشدي أباظة وحسن البارودي، وأدى الفنان خلال أحداث الفيلم شخصية "القاضي" بصوته فقط.

رحل عن عالمنا الفنان حسين رياض في مثل هذا اليوم 17 يوليو عام 1965 وكانت المفارقة بأنه رحل أثناء تصوير دوره في فيلم "ليلة الزفاف" وتوفى أمام الكاميرا إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز 68 عاما.