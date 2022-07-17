براتب يصل لـ4 آلاف جنيه شهريا.. فرص عمل للشباب بالجيزة

كشفت محافظة الجيزة، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب، عن توافر فرص عمل بشركة كونكت للتدريب والتأهيل.

طبيعة عمل المتقدمين لوظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وحددت محافظة الجيزة، أن فرص العمل التي أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب للعمل بشركة كونكت للتدريب والتأهيل للشباب من الجنسين، للعمل بقسم «ماركتينج»، ويشترط الخبرة السابقة بالمجال.

الشروط المطلوبة

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب، إلى أن الشروط المطلوبة، جاءت على النحو التالي:

- طبيعة العمل إدارة محتوى الصفحة، ونشر الإعلانات على «فيس بوك» و«إنستجرام»، والرد على العملاء والتواصل معهم.

- مواعيد العمل من 10 صباحا حتى 6 مساء والجمعة إجازة.

- عقد سنوي متجدد تلقائيا وتأمينات صحية واجتماعية.

- مرتب اجمالي 2000 و«4000 تارجت».

ـ زيادة الراتب حسب كفاءة الموظف.

- مكان العمل بالمعادي بمنطقة اللاسلكي.

- لا يمكن العمل من المنزل.

مكان تقديم الخريجين بالأوراق للتعيين بالوظائف

وطالبت محافظة الجيزة، المتقدمين لشغل الوظائف بجهاز رعاية وتشغيل الشباب في الجيزة، بالحضور إلى مقر جهاز في 300 ميدان الجيزة بعمارة النبراوي - الدور الثاني يوميا من الأحد وحتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية عصر.

وأشارت إلى طرق الاتصال بجهاز رعاية وتشغيل الشباب، عن طريق الاتصال بالمقر عبر أرقام التليفونات التالية «35711198 - 35730825».