برواتب مجزية وسكن للمغتربين.. وظائف بـ«رعاية وتشغيل الشباب» في الجيزة

كشفت محافظة الجيزة، إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب، عن ملتقى توظيفي بحضور مسؤول الموارد البشرية بمطاعم بابا جونز يوم الخميس المقبل، الموافق الثاني عشر من شهر مايو الجاري 2022، من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.

الوظائف المطلوبة بالملتقى التوظيفي لجهاز رعاية وتشغيل الشباب

حددت محافظة الجيزة، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نوعية الوظائف المطلوبة بالملتقى التوظيفي لجهاز رعاية وتشغيل الشباب بمطاعم بابا جونز كالآتي: «مدير مطعم- مساعد مدير مطعم- مشرف مطعم».

وكشفت محافظة الجيزة، عن الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل الوظائف كالتالي: «أقصى سن 40 سنة- شرط خبرة في مجال الفاست فودز».

وأعلنت شرطين مطلوبين للمتقدمين لشغل الوظائف التالية لمطعم بابا جونز «عضو فريق- طباخ- ويتر- كول سنتر» وهي «أقصى سن للمتقدم 35 سنة، وبخبرة أو بدون».

مميزات العمل بالوظائف المطلوبة بالملتقى التوظيفي

كشفت محافظة الجيزة، المميزات التي يقدمها مطاعم بابا جونز للمتقدمين لشغل الوظائف، وفقا لإعلان الملتقى التوظيفي لجهاز رعاية وتشغيل الشباب بمطاعم بابا جونز كالآتي: «تأمين اجتماعي- تأمين صحي- تأمين على الحياة- حوافز شهرية- تبس فري- عقد عمل- فرص للترقيات على الوظائف الإدارية- التدريب على سيستم بابا جونز العالمي- سكن للمغتربين- زي موحد».

مواعيد ومكان لمقابلة المتقدمين لشغل نوعية الوظائف المطلوبة

حددت المحافظة، مواعيد ومكان لمقابلة المتقدمين لشغل نوعية الوظائف المطلوبة بالملتقى التوظيفي لجهاز رعاية وتشغيل الشباب بمطاعم بابا جونز بالحضور إلى مقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - بالدور الثاني.

كيفية الاتصال للمتقدمين لوظائف الملتقي بجهاز رعاية وتشغيل الشباب

يمكن للمتقدمين لشغل الوظائف المطلوبة بالملتقى التوظيفي لجهاز رعاية وتشغيل الشباب بمطاعم بابا جونز، بالاتصال من خلال الأرقام التالية بالجهاز وهي «35720825- 35711198».