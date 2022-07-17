جولة مفاجئة لوزير التنمية المحلية بمواقف الجيزة: «متدفعوش للسواق أكتر من حقه»

أجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم، جولة مفاجئة لتفقد عدد من مواقف النقل الجماعي في المحافظة، للاطمئنان على حركة نقل الركاب والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة.

الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة

بدأت جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة من موقف المريوطية، حيث تم الاستماع إلى عدد من المواطنين المترددين على الموقف من مختلف الأعمار خلال وجودهم في سيارات الميكروباص، بشأن التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة التي قررتها المحافظة.

التصدي لمحاولات زيادة الأجرة

وأكد المواطنين، وجود التزام من السائقين بالتعريفة المعلنة من المحافظة بعد زيارة أسعار المواد البترولية، مشددين على أهمية استمرار الرقابة والحملات من جهات الدولة المعنية والتصدي لأي محاولات لزيادة الأجرة.

الإبلاغ عن السائق المخالف

من جانبه، طالب وزير التنمية المحلية، المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية بخلاف المعلنة رسميا من المحافظة، والإبلاغ عن أي شكاوى من أي سائق غير ملتزم، عبر وسائل تلقي الشكاوى والخطوط الساخنة أو العاملين بإدارة السرفيس الموجودين في الموقف لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن في المحافظة، بالتنسيق مع إدارتي السرفيس والمواقف وإدارة مرور الجيزة، لاستمرار الحملات والجولات التفقدية والمفاجئة خلال اليوم على المواقف، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة، والتواجد بصورة مستمرة على أرض الواقع على مدار اليوم للاستجابة لأي شكاوى من المواطنين.

بنرات على مدخل المواقف

واطمأن وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة، على وجود بنرات كبيرة على مدخل الموقف، تشمل التعريفة الجديدة ووضع الملصقات الخاصة بالأسعار على سيارات السرفيس، والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقا للزيادات الجديدة.

وعقب ذلك، اتجه اللواء محمود شعراوي، واللواء أحمد راشد، إلى موقف الجيزة، حيث حرصا علي التحاور مع المواطنين للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المحددة، كما تحدثا مع بعض السائقين في الموقف للتأكيد على التزامهم بتعريفة الركوب الجديدةـ والتأكيد على أنّ الدولة لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال المواطن، وستواجه بحزم أي محاولات لزيادة الأسعار عن التعريفة المعلنة.

حملات رقابية

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى استمرار تكثيف الحملات الرقابية للقيادات تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، والانتظام الكامل لسير العمل بصورة طبيعة، والعمل بالتعريفة الجديدة لوسائل النقل الداخلية أو الخارجية بين المحافظات وبعضها.

موقف المريوطية والجيزة

من جانبه، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنّ موقفي السرفيس بالمريوطية وميدان الجيزة، من أهم المواقف الحيوية التي تشهد وجودا كبيرا للمواطنين على مدار اليوم، حيث تضمّ نحو 400 سيارة لخطوط شبرامنت وأبو صير وسقارة والسيدة عائشة والتجمع الخامس وزهراء مدينة نصر والمنيب والدائري وأكتوبر والشيخ زايد نهاية الهرم وفيصل والعمرانية ودار السلام والمعادي حلوان والسيدة زينب والفيوم وكرداسة.

وأكد محافظ الجيزة، أنّ التعريفات الجديدة التي تم وضعها روعي فيها الصالح العام، سواء للمواطن أو السائق، بحيث لا تتعدى الزيادة 7%، لافتا إلى تكثيف الجولات الميدانية والحملات المفاجئة على مواقف السيارات بالكامل منذ اليوم الأول لإعلان الأسعار والتعريفات الجديدة، للتأكد من الالتزام بها في الخطوط الداخلية والخارجية، والتأكيد على وضع بنرات بالتعريفة الجديدة واستيكرات على السيارات، مشددا على عدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على كل سائق مخالف يرفع تعريفة الركوب ويستغل المواطنين.

خطوط السير

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أنّه جرى تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية «الأقاليم» مع المحافظات المجاورة وغيرها التي ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة، مؤكدا أنّ المواطنين لهم دور مهم في الإبلاغ عن أي تلاعب في الأجرة أو أسعار الوقود، مع التأكيد على تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية على مدار اليوم، من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01030113022 - 01016050453 إضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

وأوضح راشد أنّ الحملات الميدانية أسفرت عن سحب تراخيص 30 سيارة لعدم التزام سائقيها بالتعريفة المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وقال وزير التنمية المحلية، إنّ مبادرة «صوتك مسموع» في الوزارة، تلقت على مدار الأيام الماضية عددا من شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن وواتساب، بإجمالي نحو 122 شكوى في عدد من المحافظات، منها القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والدقهلية، موضحا أنّه جرى التواصل على الفور مع الجهات المختصة بالمحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وسحب تراخيص السيارات المخالفة.

ورافق وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة خلال الجولة، محمد نور، السكرتير العام المساعد، أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، تيسير عبدالفتاح، رئيس مدينة الجيزة، المهندس حسن موافي، رئيس حي الهرم، والدكتور أشرف تامر، رئيس حي الطالبية، والمهندس طه عبدالصادق، رئيس حي جنوب الجيزة، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.