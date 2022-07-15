تعريفة الركوب في موقف السلام الإقليمي بالقاهرة لمنع استغلال الركاب

وجهت محافظة القاهرة مواقف السرفيس والأقاليم بضرورة وضع تعريفة الركوب وخط السير في بانرات لتعريف المواطنين بها خلال الفترة الراهنة لعدم استغلالهم، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة المقررة، وأكدت محافظة القاهرة في تقرير لها أن تعريفة خطوط موقف السلام الإقليمي هي كالتالي..

تعريفة الشرقية

- السلام الزقازيق 18.20 جنيه

- السلام فاقوس 26.70 جنيه

- السلام الحسينية 27.85 جنيه

- السلام أبو كبير 22.50 جنيه

- السلام كفر صقر 26.70 جنيه

- السلام أولاد صقر 31 جنيها

- السلام ديرب نجم 22.5 جنيه

- السلام الإبراهيمية 22.5 جنيه

- السلام العبور 3.25 جنيه

- السلام الشروق 6.45 جنيه

- السلام الإسكندرية 58.86 جنيه

- السلام بني سويف 34.25 جنيه

- السلام الفيوم 28.90 جنيه

- تعريفة السلام الهرم 7.5 جنيه

- السلام أكتوبر 12.85 جنيه

- السلام المؤسسة 3.25 جنيه

تعريفة العاصمة الإدارية

- السلام العاصمة الإدارية 22.5 جنيه

- السلام التجمع الخامس 7.5 جنيه

- السلام مدينتي 10.70 جنيه

- السلام الرحاب 7.5 جنيه

- السلام كفر شكر 15 جنيه

- السلام دمياط 53.5 جنيه

- السلام رأس البر 66.35 جنيه

- السلام بلبيس 10.70 جنيه

- السلام الصالحية الجديدة 27.5 جنيه

- السلام أبو حماد 17.15 جنيه

- السلام بدر 8.60 جنيه

- السلام ههيا 10.30 جنيه

- السلام بنها 12.85 جنيه

- السلام كفر الشيخ 27.85 جنيه

- السلام الرياض 31 جنيه

- السلام فوه 36.36 جنيه

- السلام مطوبس 37.45 جنيه

- السلام شبين الكوم 16 جنيها

- السلام قويسنا 13.95 جنيه

- السلام بركة السبع 13.95 جنيه

- السلام أبو حمص 34.25 جنيه

- السلام المستقبل 6.45 جنيه

- السلام العاشر من رمضان 10.70 جنيه

- السلام بسيون 26.76 جنيه

- السلام السنطة 21.40 جنيه

- السلام ميت غمر 20.35 جنيه

- السلام منية النصر 32.10 جنيه

- السلام دكونس 31 جنيها

- السلام المنزلة 43.90 جنيه

- السلام أجا 23.55 جنيه

- السلام زفتى 19.30 جنيه

- السلام السنبلاوين 28.90 جنيه

- السلام سمنود 26.75 جنيه

- السلام المحلة 26.75 جنيه

- السلام المنصورة 30 جنيه

- السلام طنطا 23.55 جنيه

- السلام دمنهور 23.10 جنيه

- السلام حوش عيسى 32.10 جنيه