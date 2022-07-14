التنمية المحلية: 3 عقوبات تنتظر مخالفي تعريفة الركوب الجديدة

كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن عقوبة المخالفين لتعريفة الركوب الجديدة التي تم إقرارها بكل محافظة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراء قانوني ضد أي سائق مخالف يقوم بزيادة تسعيرة الركوب والتلاعب بالتعريفة المقررة، وذلك بفرض غرامة مالية وسحب خطوط السير ووقف السيارة المخالفة عن العمل، لذلك يجب على السائقين الالتزام بأجرة المواصلات المقررة بعد تحريك أسعار البنزين والسولار سواء على الخطوط الداخلية أو بين الأقاليم.

مناشدة المواطنين بالإبلاغ عن المخالفات

وناشد وزير التنمية المحلية، في تصريحات له على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم، المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات لـ تعريفة الركوب المحددة أو خط السير من خلال التواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظات ومبادرة «صوتك مسموع» بالوزارة لتقديم أي شكوي غبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الخاص بالمبادرة أو رقم الخط الساخن 15330.

وأشار إلى استمرار المحافظين عقب تحريك سعر المواد البترولية في القيام بإعلان تعريفة الركوب والعمل على تطبيقها على الفور ومتابعة انتظام عمل السيارات في المواقف ومحطات الوقود، مشددا على التعامل الفوري مع أي شكاوى أو مخالفات يبلغ عنها المواطنون، مع التأكيد على التواجد الميداني لرؤساء الأحياء والمدن والوحدات القروية والتصدي الفوري لأي مخالفات.

أجرة المواصلات

وشدد الوزير على استمرار الوزارة والمحافظات في متابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة لكل سيارات الأجرة والسرفيس والنقل العام والجماعي ومتابعة التزام السائقين بأجرة المواصلات بعد تطبيقها.

تذكرة النقل العام

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الزيادة الجديدة تتراوح من 5 إلى 7% من التعريفة القديمة، وجار المتابعة على أرض الواقع، كما أن تذكرة أتوبيسات النقل العام زيارتها لم تتجاوز 50 قرشا لكل تذكرة، وجار تعريف المواطنين بكل محافظة بتعريفة الركوب من خلال إعلان كل محافظة عن التسعيرة من خلال صفحات المحافظات على مواقع التواصل الاجتماعي أو الموقع الإلكتروني لكل محافظة، أو وضع لافتات وبانرات في مواقف السرفيس والأقاليم توضح تعريفة الركوب وخط السير وأيضا وضع ملصقات على سيارات الأجرة تبين أجرة المواصلات وخط السير، لافتا إلى تلقي بعض الشكاوى بشأن تعريفة الركوب وتم التعامل معها وجار التأكد من التزام السائقين بأجرة المواصلات المقررة من عدمه وعدم السماح بأي استغلال للمواطنين سواء بتحصيل زيادة عن التعريفة المقررة أو عدم الالتزام بخط السير.

وأوضح أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية وبني سويف والشرقية والفيوم، من أبرز المحافظات التي وصلت منها شكاوى التعريفة، وتم التعامل مع الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.