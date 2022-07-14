محافظ القاهرة: لم نتلق أي شكاوى بشأن تعريفة الركوب الجديدة

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، انتظام العمل بجميع مواقف السرفيس والأقاليم والنقل العام، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلق أي شكاوى من مخالفة التعريفة الجديدة.

مرور دوري على المواقف

وأشار محافظ القاهرة إلى أن رؤساء الأحياء، بالتنسيق مع إدارتي السرفيس والمواقف والإدارة العامة للمرور، يقومون بالمرور الدوري على مدار اليوم لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم تخصيص رقمي الخط الساخن 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين.

268 خطا للسرفيس و220 للنقل العام

ويوجد بمحافظة القاهرة 10 مواقف للسرفيس تخدم 268 خطًا، وتم تحديد تعريفة الركوب لهم، وموقفين للأقاليم بالمرج وحلوان يخدمان 57 خطًا منهم 41 خطًا يخدمهم موقف المرج، بالإضافة لـ220 خطا تخدمهم هيئة النقل العام.