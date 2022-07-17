قبل ما تتبرع بفلوسك لأي مستشفى.. اعرف نصائح وإرشادات وزارة التضامن

قالت حنان حماد مدير عام الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن ترخيص جمع المال لها شروط محددة وفقا لأحكام قانون الجمعيات ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أنه فى حال رغبة المواطن في التبرع لأي مستشفى، فعليه التأكد أولا من تراخيص جمع المال باسم المستشفى التي يتبرع لها قبل إجراء عملية التبرع، وعليه الاطلاع على رقم الترخيص، مناشدة المواطنين بالتأكد من أن المستشفى صدر لصالحها ترخيص جمع المال.

المجلس الأعلى للجامعات حاصل على تراخيص جمع مال

ولفتت حماد فى تصريحات لـ«الوطن» أنه المستشفيات كلها ليست حاصلة على ترخيص جمع المال، لافتة إلى أن المجلس الأعلى للجامعات حاصل على تراخيص جمع مال فعلي لجمع المال للمستشفيات الجامعية.

وأوضحت مدير عام الجمعيات الأهلية، أنه على أي شخص قبل جمع المال أو تبرعات لابد أن يحصل على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي، ويكون محدد المدة ووسائل جمع المال والطريقة، ومعترف به من الجهة الإدارية، لافتة إلى أن مدة الترخيص تكون سنة، ويمكن مدها بشرط تصفية الترخيص السابق، مؤكدة أن الترخيص يصدر لأغراض معينة منصوص عليها بالترخيص.

الجهات الإدارية تتابع الصرف في أغراضها المحددة

وتابعت: «عند تصفية ترخيص صدر بالفعل لصالح أي من الجهات، يتم التأكد من الأموال التي تم جمعها وكيفية جمعها ووسائل الجمع المحددة فيه وآلية صرفها، والجهة الإدارية تنزل تتابع بدورها للتأكد من صرف هذه الأموال لأغراضها المحددة، وفي حالة عدم الصرف في الأغراض المحددة يتم إحالة الموضوع لجهات التحقيق المختصة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

تراخيص جمع المال يكون مرفق بها ميزانية الجمعية

من جانبه قال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن تراخيص جمع المال للجمعيات الأهلية يكون مرفق بها ميزانية الجمعية ومحضر مجلس الإدارة، وطبيعة النشاط الذى يتم جمع التبرعات من أجله، لافتا إلى أن الترخيص يكون لمدة 6 أشهر وحد أقصى سنة.