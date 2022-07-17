تنسيق التمريض 2023 وأعداد المتقدمات في محافظة القليوبية

شهدت مدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة وفق تنسيق التمريض 2023 بمحافظة القليوبية إقبالا من المتقدمات على 4 مدارس بالمحافظة، حيث بلغ إجمالي المتقدمات لها بعد الشهادة الإعدادية 732 طالبة في مدارس ميت كنانة وشبين القناطر وطوخ والقناطر وجميعها تخضع لوزارة الصحة.

تستعرض «الوطن» تفاصيل التقدم لمدارس التمريض بالقليوبية التابعة لمديرية الصحة وأعداد المتقدمين والمقبلين في كل مدرسة.

أعداد المتقدمات وكثافة مدارس التمريض في القليوبية

وشهد التقدم لمدارس التمريض وفق تنسيق التمريض للعام الدراسي 2022/2023 بمحافظة القليوبية إقبال الطالبات من الحاصلات علي الشهادة الإعدادية 2022 للتقدم ل4 مدارس بالمحافظة كالتالي:

مدرسة ميت كنانه 355 طالبة من المقرر قبول من 50 إلى 60 طالبة بالمدرسة.

مدرسة شبين القناطر 103 طالبة من المقرر قبول من 25 إلى 30 طالبة بالمدرسة.

مدرسة طوخ 243 طالبة من المقرر قبول من 25 إلى 30 طالبة.

مدرسة القناطر 31 طالبة من المقرر قبول من 25 إلى 30 طالبة.

مستندات التقدم لتنسيق التمريض القليوبية

وحددت مدارس المحافظة المستندات التالية للتقدم وفق تنسيق التمريض بمحافظة القليوبية للعام الجديد 2023 وهي:

5 صور شخصية للطالبة حديثة مقاس 4 في 6

صورة شهادة الميلاد الرقم القومي

صورة الشهادة الإعدادية الحديثة

بيان نجاح معتمد ومختوم للصف السادس الابتدائي والصفين الأول والثاني الإعدادي من الإدارة التعليمية التابع لها الطالبة بالقليوبية

صورة من شهادة حسن السير والسلوك والجنسية المصرية

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الامر سارية

وكانت المدارس قد أجرت اختبارات للطالبات المتقدمات في تنسيق تمريض القليوبية في الإملاء واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، وذلك خلال فتح باب التقدم لمدارس التمريض بالمستشفيات العامة والمركزية والتامين الصحي بالقليوبية.

وكانت محافظة القليوبية قد أعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية بنسبة نجاح بلغت 74.7%.