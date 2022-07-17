موعد أداء الخدمة العامة لخريجي الجامعات.. اعرف مجالات التكليف المتاحة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي موعد أداء الخدمة العامة لخريجي الجامعات، وذلك على الموقع الرسمي لها، مشيرة إلى أن قرار التكليف يتم إصداره مرتين في السنة، وذلك لخريجي الدور الأول وكذلك خريجي الدور الثاني، لافتة إلى أنه يتم تحديد مجالات عمل المكلفين بناء على احتياجات الدولة من المشروعات القومية، وكذلك الفترة المسموح بها للتسجيل «يتم تكليف خريجي الدور الأول خلال شهر سبتمبر من نفس عام التخرج، بينما يتم تكليف خريجي الدور الثاني خلال شهر فبراير».

مجالات الخدمة العامة لخريجي الجامعات

وأكدت «التضامن» أن التكليف يتم في المجالات التي تتماشى، وتتفق مع الاحتياجات التنموية للدولة مثل «محو الأمية، برنامج فرصة، تنظيم الأسرة، إلى جانب مبادرة وزارة التضامن مثل برنامج وعي، حياة كريمة، خدمات الطفولة، تنمية المجتمعات والخدمات التعليمية والأسر المنتجة»، كما يتم توزيع المكلفات على الجهات الإدارية للدولة والجهات الشريكة مثل «التموين، التأمينات، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، العدل وكذلك البنوك»، وذلك لسد العجز الوظيفي به والارتقاء بمنظومة العمل.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن جميع مديريات الشؤون الاجتماعية، تقوم باستقبال خريجي الجامعات في مكاتب الخدمة العامة التي تقع بمحل الإقامة، لافتة إلى أنه على الخريجين تقديم المستندات التالية:

- صورتين من بطاقة الرقم القومى .

- تقديم 3 صور شخصية.

- صورة من البيانات التي يقوم المكلف بتسجيلها على منظومة التسجيل الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

- تقديم صورتين من المؤهل الدراسي.

- تقديم صورتين من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.

- يستوفي الخريج نموذج التسجيل محدداً المجال الذي يرغب في الالتحاق به، ثم يتم توزيعه على وحدات الخدمة العامة بالهيئات والوزارات المختلفة.

- يمنح مكلف الخدمة العامة بعد انتهائه من تأدية الخدمة العامة شهادة تفيد بإتمام أدائه لمدة التكليف بالخدمة العامة، وتعتبر الشهادة مسوغا أساسيا من مسوغات التعيين.​