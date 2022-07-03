برنامج «فرصة» ينفذ جلسات دعم لبعض مستفيدي تكافل وكرامة بالجيزة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، نظم جلسة دعم وتعديل سلوك 50 مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة داخل كفر نصار بإدارة الهرم بمحافظة الجيزة؛ للتحول من الاتكالية إلى الاستقلالية المالية من خلال توفير فرصة عمل لائقة وملائمة أو بالحصول على أصول إنتاجية لتحسين مستوى معيشتهم، وذلك بالتعاون مع «جمعية الوطن الداعم».

لقاء تعريفي بأحد مراكز محافظة البحيرة

وأوضح برنامج «فرصة» على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن البرنامج عقد لقاء تعريفيًا بمنشأة علوبة بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، إذ تم اللقاء مع مجموعة من مستفيدين برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بمنشأة علوبة؛ لتعريفهم بالبرنامج وتحفيزهم على العمل والإنتاج لتمكينهم اقتصاديًا.

من جانبها، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج فرصة يستهدف أفراد الأسر القادرين على العمل، من عمر 19 سنة وحتى 55 من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، أو المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي أو أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية من 19 حتى 55 الذين تم رفضهم من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة.

توفير قروض ميسرة ذات فائدة منخفضة

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم توفير قروض ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% إلى 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء، لافتة إلى أن الرأسمال الأساسي للقروض الميسرة بلغ ما يقرب من 2.8 مليار جنيه مصري موجه إلى 360 ألف مستفيد بالمقارنة بـ700 مليون جنيه مصري موجهة إلى 80,900 مستفيد في عام 2018 لعمل مشروعات متناهية الصغر، مع الأخذ في الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية من أجل التمكين الاقتصادي.

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