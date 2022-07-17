تفاصيل مصرع عاملين وإصابة ثالث أثناء تطهير بئر صرف صحي في سوهاج

لقي عاملان مصرعهما، وأصيب آخر بحالة اختناق، أثناء تطهيرهم بئر صرف صحي بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، وتمكنت قوات الإنقاذ بمديرية الأمن من انتشال الجثتين والمصاب، وتم نقلهم إلى مستشفى أخميم المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

تطهير بئر صرف صحي

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة أخميم، يفيد بمصرع وإصابة 3 عمال بالاختناق داخل بئر صرف الصحي في أحد المنازل، أثناء عملية تطهير وتنظيف البئر.

وبالانتقال إلى محل البلاغ، وبالفحص، تبين مصرع «ش. ج. ع»، 44 عامًا، عامل، و«ي. ز. إ»، 32 عامًا، عامل، نتيجة تعرضهما للاختناق داخل البئر، فيما أصيب «أ. ف. م»، 36 عامًا، عامل، شقيق صاحب المنزل، بحالة اختناق وغيبوبة تامة، وتم إنقاذه ونقله إلى مستشفى أخميم لتلقي العلاج.

إصابة بحالات اختناق

وبسؤال مالك المنزل، قرر أن شقيقة المصاب والمتوفين كانوا ينفذون أعمال الكسح والتطهير لبئر الصرف الصحي بالمنزل، وأثناء العمل داخل البئر أصيبوا بحالة اختناق ولم يتمكن الأهالي من إنقاذهم.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي تحت تصرف للجهات المختصة، ونقل المُصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحُرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.