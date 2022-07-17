انتظام حركة قطارات سوهاج القاهرة عقب عطلة العيد.. 18 رحلة يوميا

تبدأ حركة قطارات سوهاج القاهرة في الانتظام مع نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك التي استمرت أكثر من أسبوع، حيث تم خلالها إضافة أكثر من عربة طوارئ للقطارات، ويتم تسيير 18 قطارا بين محافظتي سوهاج القاهرة على مدار اليوم، ما بين قطارات إسباني مكيفة بدرجتيه الأولى والثانية، وقطار مميز الخدمة بدرجتيه الأولى والثانية، وكذلك قطار التوربيني بالدرجة الأولى والثانية، والقطارات الروسية ديناميكية التهوية، فضلا عن قطاري درجة ثالثة مميزة أحدهما بالسابعة صباحا والأخر بالثانية عشرة صباحا.

خط سير قطارات سوهاج القاهرة

ويبدأ خط سير قطارات سوهاج القاهرة من محطة قطار سوهاج حتى محطة قطار القاهرة «رمسيس»، مرورا بمحطات أسيوط والمنيا وبنى سويف والجيزة للقطارات مميزة الخدمة، بينما يتوقف القطار الإسباني والتوربيني بمراكز المحافظات الرئيسية مثل محطات طما وطهطا والمراغة بسوهاج ومحطات صدفا وأبو تيج والقوصية بمحافظة أسيوط ومحطات ملوى وأبو قرقاص ودير مواس وبنى مزار بمحافظة المنيا ومحطة الواسطة بمحافظة بنى سويف، ثم محطة الجيزة، بينما يتوقف قطار درجة ثالثة مميزة، بمختلف محطات السكة الحديد على طريق سوهاج القاهرة.

مواعيد قطارات سوهاج القاهرة

وتبدأ مواعيد قطارات سوهاج القاهرة يوميا من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 11 ونصف مساء بمعدل قطار مكيف كل ساعة، ويبدأ سعر تذكرة قطارات سوهاج القاهرة من 88 جنيها ونصف للدرجة الثانية بالقطار الإسباني المكيف و119 جنيها للدرجة الأولى.