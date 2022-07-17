محافظ سوهاج يتفقد المبنى الإداري الجديد لحي شرق.. على مساحة 220 متر مربع

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولته الميدانية بتفقد أعمال إنشاء المبنى الإداري لحي شرق سوهاج، بشارع سوهاج أسيوط، للوقوف على نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء، على مساحة 220 متر مربع، بحضور هلال زكي رئيس حي شرق، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة عبير الطيب مدير التنمية والتنسيق الحضاري بديوان عام المحافظة.

90 % نسبة تنفيذ المشروع

واستمع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء المبنى، حيث وصلت نسبة التنفيذ به 90%، ويتكون من «بدروم، ودور أرضي، و10 أدوار علوية»، عبارة عن «جراج، واستقبال، وغرف أمن، وغرفة مراقبة، وغرفة محول كهرباء، و3 أدوار قاعات تدريب، و4 أدوار مكاتب إدارية، و 3 أدوار استراحات»، بتنفيذ من مديرية الإسكان بالمحافظة.

محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف بشوارع حي شرق سوهاج

كما قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال الرصف الجارية بعدد من شوارع حي شرق سوهاج، لمتابعة سير العمل، والوقوف على نسب التنفيذ، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وهلال زكي رئيس حي شرق سوهاج، والمهندس مؤمن محمد مدير مديرية الطرق.

وتفقد المحافظ خلال جولته أعمال رصف شارع الجلاء، بطول 1 كيلومتر، بتكلفة مليون و600 ألف جنيه، وتشمل أعمال الرصف كذلك شارع المنشية، بطول 300 متر، بتكلفة 600 ألف جنيه، وشارع ياسين العارف، بطول 300 متر، بتكلفة 400 ألف جنيه، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة أعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ.