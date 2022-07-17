محافظ سوهاج يتابع رصف شارع الجلاء بتكلفة مليون و600 ألف جنيه

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال الرصف الجارية بعدد من شوارع حي شرق سوهاج، لمتابعة سير العمل، والوقوف على نسب التنفيذ، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وهلال زكي رئيس حي شرق سوهاج، والمهندس مؤمن محمد مدير مديرية الطرق.

متابعة رصف شارع الجلاء

وتابع محافظ سوهاج، خلال جولته أعمال رصف شارع الجلاء، بطول 1 كيلومتر، بتكلفة مليون و600 ألف جنيه، وتشمل أعمال الرصف كذلك شارع المنشية، بطول 300 متر، بتكلفة 600 ألف جنيه، وشارع ياسين العارف، بطول 300 متر، بتكلفة 400 ألف جنيه.

توجيه بسرعة الانتهاء من الأعمال

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة أعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ.

وأوضح رئيس حي شرق سوهاج انه يتم الإعداد حاليا لرصف منطقة خلف النادي البحري، والانتهاء منها خلال الشهر الجاري، لافتا إلى رصف عدد من الشوارع الجانبية، والتفرعات ببلاط الانترلوك، مشيرا إلى أن الحي شهد الانتهاء من رصف عدد من الشوارع الداخلية ومنها، شوارع «الشريف والجهاد والكاشف»، بطول 1200 متر، وبتكلفة 2 مليون جنيه، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تغيير المرافق لتلك الشوارع.

وكان قد وجه محافظ سوهاج هلال زكي رئيس حي شرق سوهاج، بالمتابعة الميدانية لحملة نظافة مكبرة بعد منتصف الليل بشارع كورنيش النيل الغربي وميدان جمال عبد الناصر وشارع بور سعيد باستخدام سيارة المكنسة الحديثة وبمشاركة فرق النظافة بالحي.

هذا وقد أسفرت الحملة عن رفع كفاءة النظافة في المناطق المستهدفة وتتواصل حملات النظافة في مختلف قطاعات الحي وعبر ثلاث ورديات كما تأتي هذه الحملات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظاً على صحة المواطنين ورفع كفاءة البيئة المحيطة بالتجمعات السكانية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.