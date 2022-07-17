نقيب المهندسين يشارك في فعاليات مناقشة مشاريع تخرج طلاب جامعة طنطا

شارك المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، اليوم الأحد، في فعاليات مناقشة مشاريع التخرج بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة طنطا، بحضور الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور تامر الكوراني رئيس النقابة الفرعية بالغربية.

تحقيق التنمية المستدامة

وأشاد «النبراوي» بمستوى المشروعات وارتباطها بالرؤية المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث كان اهتمام الطلاب بتصميم منشآت صديقة للبيئة للحد من أخطار الاحتباس الحراري وأضراره على البيئة.

تطوير التعليم الهندسي

وعلى هامش الزيارة، ناقش نقيب المهندسين مع رئيس جامعة طنطا والحضور، سبل التعاون بين النقابة والجامعة، خاصة في قضية تطوير التعليم الهندسي وكذلك مستوى الخريجين.