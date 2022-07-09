مصر للطيران تستعرض جهودها عن التنمية المستدامة في منتدى عالمي

وجهت منظمة الغذاء العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (WFP) دعوة إلى الشركة الوطنية مصر للطيران للمشاركة في «منتدي سلامة الطيران» الذي انعقد في كينيا هذا الأسبوع،.

وقدم ممثل مصر للطيران خلال المنتدى عرضًا توضيحيًا ومحاضرة عن جهود الشركة وخبراتها فى مجال البيئة والتنمية المستدامة وتغير المناخ، وذلك بحضور المدير الاقليمي لمنظمة الغذاء العالمي ورئيس سلطة الطيران الكيني والمدير الإقليمي لمنظمة الإيكاو وعدد من شركات الطيران الإفريقية وشركة «برات آند ويتني» لتصنيع المحركات.

نقل خبرات الشركة في مجال التنمية المستدامة

وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن مشاركة الشركة الوطنية في نقل خبراتها في مجال التنمية المستدامة والبيئة، تأتي في إطار تنفيذ خطة وزارة الطيران المدني في نقل الخبرات الى الدول الإفريقية في مختلف مجالات الطيران والأنشطة المتعلقة به.

وأشار أبو العينين إلى أن هذه الدعوة التى تلقتها مصر للطيران جاءت تقديرًا لجهودها وتميزها خلال العامين الماضيين في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

محاضرة عن أهداف التنمية المستدامة

وقدم الطيار كريم جميل مدير إدارة التخفيف ومعادلة الانبعاثات، خلال المنتدى ممثلا عن الشركة القابضة لمصر الطيران عرضًا توضيحيًا، ومحاضرة عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في مجال الطيران وسبل تنفيذها، وكيفية حساب البصمة الكربونية لكل العمليات وآليات خفض الانبعاثات، وأيضا دور مصر الريادي في استضافة مؤتمر COP 27 فى شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، ودورها في مساعدة القارة الأفريقية في مواجهة تغير المناخ من خلال السعي لتوفير برامج لتمويل مشروعات التكيف والطاقة المتجددة بالقارة السمراء.